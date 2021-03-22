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明白天回暖晚上還有變化！吳德榮：將帶來「春天以來範圍最大雨」

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲今晨最低溫探10度，冷氣團比預期還凍。（圖／中央氣象局）

記者林育綾／台北報導

強烈大陸冷氣團南下，今（22）日全台各地有感降溫，台北市最低溫更來到11.9度，氣象專家吳德榮說明，目前「還沒完全脫離冬天」，不過邁入春天，冷氣團不會太持久，預計明（23）日白天就會回暖，不過明晚「還有一波變化」，將帶來「春天以來範圍最大降雨」。

受到強烈大陸冷氣團影響，今日全台各地明顯低溫，許多人都覺得「突然變冷」，不過氣象專家吳德榮接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，早在一週前就有預估並提醒，雖然當時無法確切預知下降幾度，但已告訴民眾「是很強的冷空氣」，這也是因為目前「尚未完全脫離冬天」。

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雖然邁入春天，冷氣團不會那麼持久，明白天就能感覺到回暖，但他提醒「明晚天氣還有變化」，預估會帶來「春天以來範圍最大雨」。不過，他說也不要以為能幫水庫帶來太多的水，因為水庫缺太多了。

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▲明晚可能有春天以來範圍最大降雨。（示意圖／記者李毓康攝）

吳德榮進一步解釋，有媒體提到「雨不會下在水庫」，這樣的說法並不合理，因為降雨在全台時，不可能剛好躲過水庫，正確說法應該是這樣的雨水量「對水庫幫助不大」，主因是這波降雨速度快、時間不長，無法累積有貢獻的雨量，但它仍是一場明顯的降雨。

根據氣象局預報，週二白天起強烈冷氣團稍減弱，各地氣溫稍回升，北部及東北部地區仍有零星短暫雨，其他地區為多雲的天氣；週二晚起至週三華南雲雨區東移，中部以北及東北部地區有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨；周四至周日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

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