　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

扁醫陳順勝也搶打AZ疫苗：沒打有夠笨！要記者、醫護趕快去

▲▼高雄長庚名譽副院長陳順勝。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄長庚名譽副院長陳順勝昔為前總統陳水扁醫療團隊主治醫師。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

牛津AZ疫苗22日全台開打，高雄市首批疫苗前後共配得9700劑，全市由高雄榮總、高雄長庚、義大醫院、小港醫院及高醫列為首波指定接種醫院，各醫院院長也在今早帶頭施打。曾為前總統陳水扁主治醫師、腦神經權威陳順勝也現身高雄長庚施打疫苗，還要記者和醫護「趕快去打一打，沒有去打有夠笨！」。

▲▼高雄市衛生局副局長林盟喬至高雄長庚施打AZ疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄市衛生局副局長林盟喬及院內主管帶頭打AZ疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

曾為前總統陳水扁主治醫師、高雄長庚醫院名譽副院長陳順勝，今早也現身準備施打疫苗，現年76歲的陳順勝，身體狀況看似硬朗，趁著護理人員在準備針劑時，還和媒體閒聊：「我打了，年輕人都不用怕！」被問及心情如何？他說：「沒什麼！每年都在打疫苗。」至於是否會擔心疫苗產生副作用，他也反問媒體：「不會擔心，為什麼要擔心？英國看起來都沒有關係。」

「去打一打啦！沒有去打得有夠笨！」陳順勝說，AZ疫苗在北歐暫停施打是要調查該批號在製程方面是否出問題，不是疫苗本身有問題。

▲小港醫院院長郭昭宏。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲小港醫院院長郭昭宏。（圖／記者許宥孺翻攝）

小港醫院為南高雄種子醫院，院內共配得1100劑，負責本院及林園地區醫療院所，院長郭昭宏今早8點10分就到院內，帶頭打下第一針，休息30分鐘後沒有感到不適。郭昭宏指出，施打原則為分艙分流，不同單位分批接種，一天至多接種80位醫護人員，目前安排周一、三、五院內醫護施打疫苗，二、四安排院外醫護人員接種。

高雄市衛生局21日公布轄內高雄榮總、高雄長庚、義大醫院及小港醫院為第一波施打疫苗醫院，共配得8700劑，衛生局長黃志中原先透露會到高雄榮總施打疫苗，不過這項行程又在傍晚透由衛生局宣布取消，未料，衛生局22日上午9點又突然公布，將高醫也列入第一波接種醫院，且黃志中要在11點到院施打疫苗，行程不斷變更，讓媒體怨聲載道。

▲▼高雄市衛生局長黃志中與高醫院長鍾飲文施打AZ疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄市衛生局長黃志中與高醫院長鍾飲文施打AZ疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

黃志中解釋，並非新增行程，是因為21日高雄市新增第一例登革熱境外移入確診案例，防疫單位完成社區防治，正評估是否需要由他到現場視察，也包括是否要打疫苗。黃志中進一步說明，高雄市這一年多來，登革熱是相對安全狀況，有些同仁是新進或新擔任此業務，所以他到現場查看同仁準備狀況，因此不是新增，而是變動，是隨著防疫需求在改變的。

▲▼高雄市衛生局長黃志中與高醫院長鍾飲文施打AZ疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市衛生局長黃志中（左）與高醫院長鍾飲文（右）施打AZ疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

至於高醫為何也突然被列入第一波指定接種醫院？高醫院長鍾飲文說，原來中央疫情指揮中心是根據A1、A2的疫苗情況配送，但高醫其實是高雄非常重要的醫學中心，我們得到訊息後，隨即跟衛生局、CDC反應，經過協助後，增加高醫協助疫苗施打，希望能協助政府防疫政策，

高雄市衛生局統計，23家A1及A2類直接與間接照護個案之優先接種醫療人員總計約2萬2575人，此次獲配9700劑疫苗，依照醫療人員意願，以逐日接種540劑，推估約2至3週可完成接種。

【更多新聞】

快訊／高雄出現首例「境外移入登革熱」！返台居檢中確診

等等要進開刀房！杜元坤穿手術服挽袖打疫苗！笑提「特殊要求」

AZ疫苗開打！高市衛生局長行程搖擺不定…上午隨意喊：到高醫打

垃圾頂到天花板！鳳山民宅直擊　她好氣上月被清空：看到都崩潰

高雄婦「家門口堆垃圾山」！環保局告發32次　清潔隊兒勸也沒用

ET快訊
快訊／墜海位置曝！2架F-5E相撞　飛官跳傘搜救中
快訊／2架F-5E戰鬥機相撞墜海！　黑鷹直升機搜救中
快訊／屏東外海2架F-5E戰機墜機！　2飛官跳傘
薔薔、鳳梨超級夫妻臉！網揪「激凸」亮點　呂文婉：結婚就包6位
比鮭魚還鬧！她辦戶口驚見「老爸多年秘密」　行員狂憋笑

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南市立安南醫院開打AZ疫苗！ 符凌斌主任與陸乃甄督導率先施打

對AZ疫苗有信心　竹山秀傳醫院10醫護率先挽袖

明白天回暖晚上還有變化！吳德榮：將帶來「春天以來範圍最大雨」

紫斑蝶北返先遣部隊抵林內！單日近4千隻　下周可望大量飛出　

快訊／「10°C↓低溫特報」範圍擴大6縣市　急速降溫今晚再冷一波

獨／食力驚人！台人一年吃掉220萬盤和牛　連鎖業者狂衝分店數

扁醫陳順勝也搶打AZ疫苗：沒打有夠笨！要記者、醫護趕快去

拒打國產疫苗！楊志良嗆「未走完流程」　陳時中：以前H1N1也沒有

比鮭魚還鬧！辦戶口名簿影本「挖出老爸多年秘密」　行員狂憋笑

新冠疫苗「V-Watch」預計監測3萬人　張上淳：採自願回報無罰則

上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

福原愛仍稱江宏傑「丈夫」　2聲明見「相同關鍵」...網：真的回不去了

若台灣戰爭...邱國正含淚交代兒「在家等或去戰場找你老爸屍體」

誰也不讓誰！BMW狂打方向燈　 賓士緊咬前車「不給插」網：幼稚

荒唐！中山區尿尿哥「電梯裡解放」　睡管理室當家...誇張行徑全家崩潰

作賊喊捉賊？逃票女控站務員扯髮　畫面曝反打臉！北捷怒罰7500元

台南市立安南醫院開打AZ疫苗！ 符凌斌主任與陸乃甄督導率先施打

對AZ疫苗有信心　竹山秀傳醫院10醫護率先挽袖

明白天回暖晚上還有變化！吳德榮：將帶來「春天以來範圍最大雨」

紫斑蝶北返先遣部隊抵林內！單日近4千隻　下周可望大量飛出　

快訊／「10°C↓低溫特報」範圍擴大6縣市　急速降溫今晚再冷一波

獨／食力驚人！台人一年吃掉220萬盤和牛　連鎖業者狂衝分店數

扁醫陳順勝也搶打AZ疫苗：沒打有夠笨！要記者、醫護趕快去

拒打國產疫苗！楊志良嗆「未走完流程」　陳時中：以前H1N1也沒有

比鮭魚還鬧！辦戶口名簿影本「挖出老爸多年秘密」　行員狂憋笑

新冠疫苗「V-Watch」預計監測3萬人　張上淳：採自願回報無罰則

台南市立安南醫院開打AZ疫苗！ 符凌斌主任與陸乃甄督導率先施打

對AZ疫苗有信心　竹山秀傳醫院10醫護率先挽袖

快訊／外銷訂單連12紅！金額425.9億美元「史上最好的2月」

新台幣連6貶！收在28.492元

銀翼餐廳爆股東糾紛！前總經理遭求償840萬　董事嘆：一切都是貪

美中首談煙硝中落幕　兩國「演很大」且各有盤算？

沒看過先前電影也能享受！　《哥吉拉大戰金剛》預告「這幕」掀討論

本田猴子新引擎上身！HONDA「MONKEY 125」改款登場

明白天回暖晚上還有變化！吳德榮：將帶來「春天以來範圍最大雨」

北韓怒轟歐美國家「踐踏人權」！呼籲停止種族歧視：勿做賊喊抓賊

趙麗穎片場發飆畫面外流！　粉絲揭真相打臉了

生活熱門新聞

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

老闆生氣了！為吃免費改鮭魚「一律開除」

五月天台南開唱！場外違停機車「全拖吊」

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

教授邱建一嗆改名鮭魚「死當」　校方回應了

黑歷史連環爆　張鮭魚之夢說話了

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

工讀生做3天離職　留6字勸老闆

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

張鮭魚之夢哭了　亮壽司郎提告截圖

南投高中生性侵案　傳巴哈姆特拒刪文遭開罰

獨／張鮭魚之夢吃爆壽司郎　喊：採訪我要請吃屋馬

小龍蝦出現　公園成免費釣蝦場

快訊／強烈冷氣團達標！　全台有雨時間曝

更多熱門

相關新聞

小貨車硬卡涵洞！車上蜜蜂全竄出

小貨車硬卡涵洞！車上蜜蜂全竄出

屏東縣長治鄉復華街、國道3號下方涵洞口今（22日）上午8時許發生一起車禍，事發當時一輛小貨車因行經該路段時，未注意涵洞限制高度，當場擦撞涵洞下緣，造成車上蜂窩傾倒，大量蜂群傾巢而出，一度影響交通。警消獲報後，一併通知農業處人員、清潔隊協助到場處理，幸未釀任何傷亡。

南台灣旗艦國軍服裝供售站左營開幕

南台灣旗艦國軍服裝供售站左營開幕

帶頭打疫苗！陳時中：背有點痠痠的

帶頭打疫苗！陳時中：背有點痠痠的

強烈冷氣團達標　比預期凍原因曝

強烈冷氣團達標　比預期凍原因曝

快訊／強烈冷氣團達標！　全台有雨時間曝

快訊／強烈冷氣團達標！　全台有雨時間曝

關鍵字：

影音高雄高雄長庚陳順勝陳水扁AZ疫苗接種

讀者迴響

熱門新聞

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

鳳梨遇上薔薔也崩潰！直播脫衣：被搞到好熱

131萬聘金拿13萬回禮　準新娘怒報警

即／桃園中原大學大四生墜樓亡！

影／Albee當貝童彤伴娘穿超仙！

老闆生氣了！為吃免費改鮭魚「一律開除」

《黑澀會》美眉「嘲笑別人本名」遭封殺！

星巴克3／22起連續5天買一送一！

即／雲林小學疑群聚感染　上百童不適

反骨正妹被酸民罵哭　酷炫怒截圖開告

五月天台南開唱！場外違停機車「全拖吊」

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

教授邱建一嗆改名鮭魚「死當」　校方回應了

黑歷史連環爆　張鮭魚之夢說話了

蕭彤雯驚傳罹患肺腺癌零期！　打噴嚏像卡車輾過

更多

最夯影音

更多
上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆

上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆
哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面