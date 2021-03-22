扁醫陳順勝也搶打AZ疫苗：沒打有夠笨！要記者、醫護趕快去

▲高雄長庚名譽副院長陳順勝昔為前總統陳水扁醫療團隊主治醫師。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

牛津AZ疫苗22日全台開打，高雄市首批疫苗前後共配得9700劑，全市由高雄榮總、高雄長庚、義大醫院、小港醫院及高醫列為首波指定接種醫院，各醫院院長也在今早帶頭施打。曾為前總統陳水扁主治醫師、腦神經權威陳順勝也現身高雄長庚施打疫苗，還要記者和醫護「趕快去打一打，沒有去打有夠笨！」。

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▲高雄市衛生局副局長林盟喬及院內主管帶頭打AZ疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

曾為前總統陳水扁主治醫師、高雄長庚醫院名譽副院長陳順勝，今早也現身準備施打疫苗，現年76歲的陳順勝，身體狀況看似硬朗，趁著護理人員在準備針劑時，還和媒體閒聊：「我打了，年輕人都不用怕！」被問及心情如何？他說：「沒什麼！每年都在打疫苗。」至於是否會擔心疫苗產生副作用，他也反問媒體：「不會擔心，為什麼要擔心？英國看起來都沒有關係。」

「去打一打啦！沒有去打得有夠笨！」陳順勝說，AZ疫苗在北歐暫停施打是要調查該批號在製程方面是否出問題，不是疫苗本身有問題。

▲小港醫院院長郭昭宏。（圖／記者許宥孺翻攝）

小港醫院為南高雄種子醫院，院內共配得1100劑，負責本院及林園地區醫療院所，院長郭昭宏今早8點10分就到院內，帶頭打下第一針，休息30分鐘後沒有感到不適。郭昭宏指出，施打原則為分艙分流，不同單位分批接種，一天至多接種80位醫護人員，目前安排周一、三、五院內醫護施打疫苗，二、四安排院外醫護人員接種。

高雄市衛生局21日公布轄內高雄榮總、高雄長庚、義大醫院及小港醫院為第一波施打疫苗醫院，共配得8700劑，衛生局長黃志中原先透露會到高雄榮總施打疫苗，不過這項行程又在傍晚透由衛生局宣布取消，未料，衛生局22日上午9點又突然公布，將高醫也列入第一波接種醫院，且黃志中要在11點到院施打疫苗，行程不斷變更，讓媒體怨聲載道。

▲▼高雄市衛生局長黃志中與高醫院長鍾飲文施打AZ疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

黃志中解釋，並非新增行程，是因為21日高雄市新增第一例登革熱境外移入確診案例，防疫單位完成社區防治，正評估是否需要由他到現場視察，也包括是否要打疫苗。黃志中進一步說明，高雄市這一年多來，登革熱是相對安全狀況，有些同仁是新進或新擔任此業務，所以他到現場查看同仁準備狀況，因此不是新增，而是變動，是隨著防疫需求在改變的。

▲高雄市衛生局長黃志中（左）與高醫院長鍾飲文（右）施打AZ疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

至於高醫為何也突然被列入第一波指定接種醫院？高醫院長鍾飲文說，原來中央疫情指揮中心是根據A1、A2的疫苗情況配送，但高醫其實是高雄非常重要的醫學中心，我們得到訊息後，隨即跟衛生局、CDC反應，經過協助後，增加高醫協助疫苗施打，希望能協助政府防疫政策，

高雄市衛生局統計，23家A1及A2類直接與間接照護個案之優先接種醫療人員總計約2萬2575人，此次獲配9700劑疫苗，依照醫療人員意願，以逐日接種540劑，推估約2至3週可完成接種。

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