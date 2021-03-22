一根菸蒂害阿里山狂燒5天！青山成焦土　空拍痛心畫面曝

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山大埔事業第229號林班地18日下午2時許發生山林火災，火勢猛烈伴隨濃煙竄天，攝影好手「鈴木二郎」則利用空拍機拍下林地火災後波及地區，並將照片上傳「嘉義之美」臉書社群，只見邊坡被燒的一大片光禿禿，跟一旁油綠的森林成為相當大的反差，網友紛紛留言「燒好大面積」「天啊！燒成這樣！！真的很驚人！！！」「都是亂丟菸蒂惹的禍」。

▲攝影好手空拍下阿里山大火後的森林場景。（圖／鈴木二郎授權）

鈴木二郎用空拍機將日前阿里山森林大火後地面上整個燒黑光禿禿畫面，以目視飛行高度透過空拍景象拍下該區火災後地面畫面，並上傳「嘉義之美」提醒癮君子不要亂丟菸蒂，因為一不小心就可能將山頭燒得光禿禿。也提醒該區霾害一整個嚴重、落石不斷，要小心前往。他也希望透過這次這次森林火災紀錄，並感謝連日救災的警消、林務局人員，才能讓大家有通往阿里山上的安全的路，不然後果可能不堪設想。

▲攝影好手空拍下阿里山大火後的明隧道及上下邊坡。（圖／鈴木二郎授權）

林務局嘉義林區管理處表示，大埔事業區第228、229林班，即阿里山公路（台18線）69公里處附近下方，18日下午2時左右發生森林火災，截至今天下午3時，延燒面積約1.6公頃。

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