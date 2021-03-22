蘇貞昌接種AZ疫苗6小時後...狀況不錯　同框蔡英文有說有笑

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌22日上午7點40分率先施打AZ疫苗，下午3點跟總統蔡英文一起出席「第 24 屆國家講座主持人頒獎典禮」，在接種疫苗後約6小時，精神狀況不錯。總統府發言人張惇涵表示，蘇貞昌一路走來，有說有笑、虎虎生風。

為了讓國人能夠安心，蘇貞昌與衛福部長陳時中上午一起前往台大醫院接種AZ疫苗。在蘇貞昌施打之後，接受媒體訪問時說，沒有不舒服、沒有酸痛，也沒有發燒的狀況，不過陳時中在下午記者會上則表示，自己背部有點酸酸的，但不知是不是心理作用。

蘇貞昌在施打疫苗之後，下午繼續他的公務行程，跟蔡英文一起出席頒獎活動。他們在抵達會場前，兩人一路走來有說有笑，面對媒體追問蘇貞昌身體狀況時，一旁的蔡英文還幫忙比「OK」手勢。

張惇涵接受媒體訪問時則說，他在蔡英文跟蘇貞昌身邊，剛剛一路走來看起來有說有笑、虎虎生風，狀況應該不錯。

▼蔡英文、蘇貞昌出席「第 24 屆國家講座主持人、第 3 屆國家產學大師獎暨第 64 屆學術獎獲獎人頒獎典禮」，媒體關心蘇貞昌早上施打疫苗後的身體狀況。（圖／記者陶本和攝）



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