　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌接種AZ疫苗6小時後...狀況不錯　同框蔡英文有說有笑

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌22日上午7點40分率先施打AZ疫苗，下午3點跟總統蔡英文一起出席「第 24 屆國家講座主持人頒獎典禮」，在接種疫苗後約6小時，精神狀況不錯。總統府發言人張惇涵表示，蘇貞昌一路走來，有說有笑、虎虎生風。

為了讓國人能夠安心，蘇貞昌與衛福部長陳時中上午一起前往台大醫院接種AZ疫苗。在蘇貞昌施打之後，接受媒體訪問時說，沒有不舒服、沒有酸痛，也沒有發燒的狀況，不過陳時中在下午記者會上則表示，自己背部有點酸酸的，但不知是不是心理作用。

蘇貞昌在施打疫苗之後，下午繼續他的公務行程，跟蔡英文一起出席頒獎活動。他們在抵達會場前，兩人一路走來有說有笑，面對媒體追問蘇貞昌身體狀況時，一旁的蔡英文還幫忙比「OK」手勢。

張惇涵接受媒體訪問時則說，他在蔡英文跟蘇貞昌身邊，剛剛一路走來看起來有說有笑、虎虎生風，狀況應該不錯。

▼蔡英文、蘇貞昌出席「第 24 屆國家講座主持人、第 3 屆國家產學大師獎暨第 64 屆學術獎獲獎人頒獎典禮」，媒體關心蘇貞昌早上施打疫苗後的身體狀況。（圖／記者陶本和攝）

▲▼蔡英文、蘇貞昌出席「第 24 屆國家講座主持人、第 3 屆國家產學大師獎暨第 64 屆學術獎獲獎人頒獎典禮」。（圖／記者陶本和攝）

其他人也看了這些新聞...

快訊／有信心　蔡英文、賴清德願意施打「國產疫苗」
蘇貞昌施打AZ疫苗照片曝光　5張現場圖破除「假針」傳言　
►快訊／蘇貞昌手比「OK」　陳時中陪同進台大施打AZ疫苗

更多熱門新聞...

亞東醫院AZ疫苗開打　醫護響應：不打疫苗疫情就沒有結束的一天
亞東院長林芳郁打新北第一針　侯友宜：4900人登記第一波施打
中央只准新北4家醫院開打　侯友宜：光分配給醫護的量劑都不足

振興一下我們的美麗

ET快訊
快訊／墜海位置曝！2架F-5E相撞　飛官跳傘搜救中
快訊／2架F-5E戰鬥機相撞墜海！　黑鷹直升機搜救中
快訊／屏東外海2架F-5E戰機墜機！　2飛官跳傘
薔薔、鳳梨超級夫妻臉！網揪「激凸」亮點　呂文婉：結婚就包6位
比鮭魚還鬧！她辦戶口驚見「老爸多年秘密」　行員狂憋笑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／2架F5E空中相撞墜海　黑鷹搜救機、海巡船艇搜尋中

台北捷運10年後路網曝光131站→182站　信義東延段2023年底完工

蘇貞昌接種AZ疫苗6小時後...狀況不錯　同框蔡英文有說有笑

她打工「生理痛想請假」卻因這理由被拒⋯　雇主恐挨罰30萬元

葉毓蘭曬25年前「零美肌」照：證明我真的瘦過...

韓粉轉向支持朱立倫？　趙少康：韓國瑜不出來才有可能結盟

翁啟惠案逆轉！監委王美玉：雖不構成貪污　仍有財產申報不實問題

國軍最大服裝供售站左營開幕！6大服務打造專屬一日運動生活圈

馮世寬穿飛行服現身立院：讓我想起年輕時掩護RF-104G戰機偵照

趙少康痛批國民黨中常會沉淪　35位中常委應減至15位

上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

福原愛仍稱江宏傑「丈夫」　2聲明見「相同關鍵」...網：真的回不去了

若台灣戰爭...邱國正含淚交代兒「在家等或去戰場找你老爸屍體」

誰也不讓誰！BMW狂打方向燈　 賓士緊咬前車「不給插」網：幼稚

荒唐！中山區尿尿哥「電梯裡解放」　睡管理室當家...誇張行徑全家崩潰

作賊喊捉賊？逃票女控站務員扯髮　畫面曝反打臉！北捷怒罰7500元

快訊／2架F5E空中相撞墜海　黑鷹搜救機、海巡船艇搜尋中

台北捷運10年後路網曝光131站→182站　信義東延段2023年底完工

蘇貞昌接種AZ疫苗6小時後...狀況不錯　同框蔡英文有說有笑

她打工「生理痛想請假」卻因這理由被拒⋯　雇主恐挨罰30萬元

葉毓蘭曬25年前「零美肌」照：證明我真的瘦過...

韓粉轉向支持朱立倫？　趙少康：韓國瑜不出來才有可能結盟

翁啟惠案逆轉！監委王美玉：雖不構成貪污　仍有財產申報不實問題

國軍最大服裝供售站左營開幕！6大服務打造專屬一日運動生活圈

馮世寬穿飛行服現身立院：讓我想起年輕時掩護RF-104G戰機偵照

趙少康痛批國民黨中常會沉淪　35位中常委應減至15位

台南市立安南醫院開打AZ疫苗！ 符凌斌主任與陸乃甄督導率先施打

對AZ疫苗有信心　竹山秀傳醫院10醫護率先挽袖

快訊／外銷訂單連12紅！金額425.9億美元「史上最好的2月」

新台幣連6貶！收在28.492元

銀翼餐廳爆股東糾紛！前總經理遭求償840萬　董事嘆：一切都是貪

美中首談煙硝中落幕　兩國「演很大」且各有盤算？

沒看過先前電影也能享受！　《哥吉拉大戰金剛》預告「這幕」掀討論

本田猴子新引擎上身！HONDA「MONKEY 125」改款登場

明白天回暖晚上還有變化！吳德榮：將帶來「春天以來範圍最大雨」

北韓怒轟歐美國家「踐踏人權」！呼籲停止種族歧視：勿做賊喊抓賊

挑婚紗翻到「處女膜修補單」！ 男秒暴怒分手未婚妻蹲地後悔痛哭

政治熱門新聞

韓國瑜後援會開罵王浩宇！第一句就自爆

全出貨！4元衛生紙、6元蛋塔10萬筆訂單　蝦皮埋單

限量中衛口罩免費發　民眾哀：等了半小時

快訊／蘇貞昌手比「OK」　陳時中陪同進台大打疫苗

快訊／有信心　蔡英文、賴清德願意施打「國產疫苗」

王定宇、顏若芳「同居扯分租」　直擊打臉畫面全曝光

日供新北147萬噸水　北水處：再支援4個月沒問題

張鮭魚之夢改不回來！　李來希不忍：請先救救孩子

蘇貞昌施打AZ疫苗照片曝光　5張現場圖破除「假針」傳言　

金門女戰神「護花使者」曝光　陳玉珍嬌羞回應了

快訊／蘇貞昌完成AZ疫苗施打：沒疼痛、沒痠痛、沒發燒不舒服

AZ疫苗開打北市首波逾5萬人　黃珊珊：分4批輪打

LIVE／蘇貞昌、陳時中「AZ疫苗全台第一針」　施打現場看這裡

LIVE／亞東醫院院長帶頭打AZ疫苗　侯友宜到場見證

更多熱門

相關新聞

一根菸蒂害阿里山狂燒5天！空拍痛心畫面曝

一根菸蒂害阿里山狂燒5天！空拍痛心畫面曝

阿里山大埔事業第229號林班地18日下午2時許發生山林火災警，火勢猛烈伴隨濃煙竄天，攝影好手「鈴木二郎」則利用空拍機拍下林地火災後波及地區，並將照片上傳「嘉義之美」臉書社群，只見邊坡被燒的一大片光禿禿，跟一旁油綠的森林成為相當大的反差，網友紛紛留言「燒好大面積」「天啊！燒成這樣！！真的很驚人！！！」「都是亂丟菸蒂惹的禍」。

扁醫陳順勝也搶打AZ疫苗：沒打有夠笨！

扁醫陳順勝也搶打AZ疫苗：沒打有夠笨！

小貨車硬卡涵洞！車上蜜蜂全竄出

小貨車硬卡涵洞！車上蜜蜂全竄出

帶頭打疫苗！陳時中：背有點痠痠的

帶頭打疫苗！陳時中：背有點痠痠的

強烈冷氣團達標　比預期凍原因曝

強烈冷氣團達標　比預期凍原因曝

關鍵字：

蘇貞昌蔡英文影音

讀者迴響

熱門新聞

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

鳳梨遇上薔薔也崩潰！直播脫衣：被搞到好熱

131萬聘金拿13萬回禮　準新娘怒報警

即／桃園中原大學大四生墜樓亡！

影／Albee當貝童彤伴娘穿超仙！

老闆生氣了！為吃免費改鮭魚「一律開除」

《黑澀會》美眉「嘲笑別人本名」遭封殺！

星巴克3／22起連續5天買一送一！

即／雲林小學疑群聚感染　上百童不適

反骨正妹被酸民罵哭　酷炫怒截圖開告

五月天台南開唱！場外違停機車「全拖吊」

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

教授邱建一嗆改名鮭魚「死當」　校方回應了

黑歷史連環爆　張鮭魚之夢說話了

蕭彤雯驚傳罹患肺腺癌零期！　打噴嚏像卡車輾過

更多

最夯影音

更多
上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆

上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆
哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面