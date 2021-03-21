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社會 社會焦點 保障人權

20歲子遭撞亡！警口誤「直行車應讓轉彎車」　父下跪控：誤導大眾

記者陳羿妏、白珈陽／台中報導

台中市北區昨（20日）發生一起死亡車禍，事發當時20歲李姓騎士直行中清路，於育德路口遭左轉的賓士車撞飛，當場噴飛倒地，經送醫仍傷重不治。李父今情緒激動向記者說明，兒子昨天原本要到家中的公司上班，怎料，卻於途中發生車禍，且警方還在記者會說反，稱「直行車應禮讓轉彎車」，根本是誤導大眾，背後有高層施壓，疑有包庇情事；因此，他也四度下跪，懇求外界提供行車紀錄器，「還兒子一個公道」。

▲▼ 20歲孝子遭撞亡！警稱「直行車應讓轉彎車」　父痛批：顛倒是非。（圖／李父提供、民眾提供）

▲李男上班途中遭撞身亡，父親痛批警方說明根本是顛倒是非。（圖／李父提供、民眾提供）

警方調查，肇事駕駛53歲張姓女子20日上午11時許，開著白色賓士行經中清路內側車道往英才路方向，正要左轉育德路時，李男自對向直行騎來，當場撞上賓士右前方，李男直接噴飛倒地，而張女並無酒駕情事。惟李男因腹部大量出血，送醫搶救後，仍是宣告不治。

李父指出，兒子平時孝順、乖巧，剛退伍1個多月，留在家裡的房仲公司上班，出事的前一天還在跟他泡茶、聊工作稱「我們一定要進步」，而講到這邊李父落淚喊著「爸爸以你為榮 」，場面令人鼻酸。

李父也提到，肇事者張女至今一個道歉也沒說，名字、住址都欺騙他們，到家中捻香時張女喊著「是自己的錯」，孰料，到警局卻向警方稱「是李男的錯」，還誣指李家要打人，種種舉動讓他痛批「根本是顛倒是非」。

▲▼20歲孝子遭撞亡！警稱「直行車應讓轉彎車」　父痛批：顛倒是非。（圖／記者白珈陽攝）

▲李父崩潰痛哭下跪。（圖／記者白珈陽攝）

另外，此案係李男騎機車直行時撞上左轉車輛，昨日警方接受媒體採訪時，口誤說出「直行車應禮讓轉彎車（應相反）」，李父對此相當氣憤，認為警方遭高層施壓，欲誤導大眾，若有誠心警方應鄭重開記者會，向兒子道歉。

▲▼機車直行到路口，撞上左轉白色賓士。（圖／民眾提供）

▲警方稱「直行車應禮讓轉彎車」，為口誤說法，將再對李父致歉。（圖／民眾提供）

負責此案的第二警分局丁姓交通隊長稍早致電李父，向他解釋是口誤並致歉，惟李父不領情，要求分隊長須公開道歉。第二分局亦表示，經查，該分隊長確實是口誤，警方辦案絕對秉持公正，無偏袒任何一方，針對口誤部分，對李父相當抱歉，將會對李父再進行致歉。

李父最後激動地說，希望外界能夠提供行車紀錄器畫面，還給兒子一個公道、清白，拜託大家伸張正義，「兒子雖然不會跟人家計較，但希望大眾能關注警界，不要讓他們筆錄亂做，顛倒是非」，而他四度下跪，崩潰痛哭，整個人癱軟到須由老父攙扶才能起身。

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