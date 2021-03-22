LIVE／AZ疫苗開打首日「醫護接種情況」　陳時中最新說明

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記者黃凱翊／綜合報導

國內新冠疫苗開打首日！中央流行疫情指揮中心今（22）日將於下午2時召開記者會，由指揮官陳時中說明全國疫苗接種情況。

國內本月3日取得首批AZ疫苗11.7萬劑，首波配送4.45萬劑至57家新冠專責醫院，今（22）日正式開打，行政院長蘇貞昌與陳時中上午7點40分到台大醫院率先接種疫苗。而包含台大醫院、新光醫院、亞東醫院等各大醫院各醫院院長、副院長也帶頭接種疫苗。



陳時中今天一早與行政院長蘇貞昌前往台大醫院施打「全台第一針」的AZ疫苗，原施打過程未公開的情況，被外界質疑打假針。不過，稍晚指揮中心也釋出施打影片及照片。部長進入診間後，負責醫師先是依照例行規則說明施打的注意事項及副作用，並測量體溫及血壓後，接著，便由護理長進行施打作業。

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▲陳時中打疫苗。（圖／截自指揮中心提供支影片截圖）

新冠疫苗要接種兩劑，間隔至少8週。陳時中曾表示，11.7萬劑安排會以11.7萬名醫護接種，讓更多醫事人員先取得7成保護力，保護範圍比較大，較為理想，但他後來也表示，要先確保有接種意願的6萬人，如果未來8週無法取得下一批疫苗，就會讓這些人接種第二劑，疫苗打到一半時就要評估下一批疫苗抵台時間來調配。