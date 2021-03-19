笑台灣人乞丐！韓媒報「鮭魚之亂」　網友酸爆：中國狼性血濃於水

▲外媒爭相報導台灣「鮭魚之亂」。（圖／記者陳以昇攝）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本知名連鎖迴轉壽司餐廳近來在台灣舉辦活動，引爆全台「鮭魚之亂」，高達數百人改名「鮭魚」，為的就是免費飽餐一頓，也使台灣再度榮登國際版面，不僅歐美主流媒體爭相報導，就連南韓媒體也關注到此一現象，在引述台媒與外媒報導後，引來南韓大批網友爭相留言苦酸，「不愧是一個中國！」

韓媒《紐西斯通訊社》今（19）日引述英媒BBC報導，指出台灣數十人擠在公家機關前大排長龍，為的就是要把自己的名字改成「鮭魚」，且只要向業者拿出改名過後的身分證，就能免費享用壽司大餐，由於壽司在台灣一直都是受歡迎的料理，因此也引發政府公務人員批評簡直是浪費時間。

▲南韓網友普遍不認同台灣民眾為吃免費壽司而改名的行為。（圖／記者白珈陽、游瓊華攝）

而韓媒《News1》則引述台媒中央社、美媒CNN報導，指出直到18日為止，只要姓名包含「鮭魚」兩字、且同音同字，就能免費用餐，台灣內政部還因此跳出來呼籲，改名前千萬要謹慎，因為法律規定「每人一生只能改名3次」。

南韓前兩大搜尋引擎Naver與Daum在新聞網站收錄兩則報導，底下吸引好奇的南韓網友留言，不過南韓本來就民風保守，加上許多網友認為台灣是「反韓親日」的國家，因此近九成皆為充滿酸言酸語的負面留言。

▲南韓網友嘲笑台灣民眾天性「像乞丐」。（圖／翻攝自Naver、Daum）

南韓網友留言表示，「果然是『一個中國』，血濃於水」、「台灣人果然是中國人，竟然只因為一塊壽司」、「骯髒的中國狼性，不管在哪都一樣」、「原來那個國家（台灣）是無法吃飽、無法生活的國家啊」、「付錢吃就好了啊，看起來也太窮酸了吧」、「有必要為了吃壽司就把父母取的名字改掉嗎」、「乞丐本性」、「笑死了」。

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