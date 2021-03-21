過去1年亞裔受歧視嚴重！　示威者上亞特蘭大街頭：停止亞裔仇恨





▲亞裔人士走上街頭，要求停止種族歧視。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國亞特蘭大SPA按摩店連續槍擊案釀8死，其中6人為亞裔婦女，而疫情以來全美各地對亞裔人士的歧視攻擊也大量增加。對此，數百名聲援亞裔的人士20日上亞特蘭大街頭抗議，大聲疾呼「停止亞裔仇恨」！

路透社報導，美國各地過去一年的對亞裔的仇恨暴力事件飆升，亞裔社群的領袖指出，這是因為中國武漢2019年爆發的2019冠狀病毒（COVID-19）蔓延全球，而不住在中國的亞裔人士就莫名其妙成為替罪羊。

亞裔社群上街抗議，幾乎所有人都戴上口罩，手里舉著牌子「停止亞裔仇恨」（Stop Asian Hate），在槍擊案發生的喬治亞州首府 ─ 亞特蘭大，發出抗議之聲。

「我要讓世界和人們知道我就在這裡，而且我是活生生的一個人」，抗議人士韓（Sunghee Han）說。另一名抗議人士提摩西潘（Timothy Phan）則告訴CNN，「那些被殺害的女人，我從她們的命運中看見了我的家庭。我感覺這種事情太常發生了，我們就這樣被抹去。」

今年一月在補選中雙雙勝出的民主黨籍喬治亞州參議員華諾克（Raphael Warnock），以及奧索夫（Jon Ossoff），皆出席這場集會，並和抗議群眾一起為逝去者默哀。

奧索夫說，「讓我們打造一個，人們不必為了自己的出身而生活在恐懼中的州和國家。」

亞特蘭大3間SPA按摩店被槍手接連闖入射殺，21歲的白人男性兇嫌在落網後供稱，自己是一名性成癮者，是為了革除自己的惡習才犯案；然而議員和反歧視人士對於他的說法難以相信，並認為種族歧視在犯案動機中佔有一部分的主要因素。