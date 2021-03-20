視察台東原住民族產業發展　賴清德和返鄉青年閉門座談

▲賴清德副總統視察台東原住民產業。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

為落實原住民族產業深根，創造在地永續就業及吸引原住民族青壯年返鄉創業，原住民族委員會以「輔導精實創業」、「補助創新研發」及「創業貸款」等計畫，提供族人實質幫助。賴清德副總統20日到台東視察，除實地參訪原住民族企業粨種人食品公司及TTstyle原創館，並與返鄉青年族人閉門座談。

賴清德副總統在擔任行政院長任內，推動「地方創生國家戰略計畫」，鼓勵年輕人返鄉安居發展，且對於原住民族傳統文化及產業非常關注，自蔡英文總統上任以來，原民會透過經濟產業發展相關計畫，已於台東地區投注高達4.3億元資金，扶持28位族人成立新創企業、9家原住民族企業產業技術與服務升級，以及興建台東縣原住民族文化創意產業聚落與TTStyle原創館，逐步落實政府推動地方創生政策之理念。

▲賴清德副總統視察台東原住民產業。（圖／記者楊漢聲攝）

原民會夷將Icyang主委表示，為落實原住民族產業深根，並配合國家地方創生政策，持續推動相關計畫，這次參與創業經驗對談的5家業者及粨種人食品股份有限公司，皆是原民會鼓勵青年返鄉並鏈結地方創生的精神代表。

夷將Icyang並表示，同時原民會補助台東縣政府興建之台東縣原住民族文化創意產業聚落，作為文創工作者創作及銷售場域。未來原民會將持續挹注資金推動原住民族產業發展，鼓勵原民青年返鄉創業，以帶動部落經濟。

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