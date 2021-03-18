賴清德憂捲藻礁風暴選擇噤聲？　總統府駁： 政治臆測過度渲染

▲副總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

有關媒體報導指稱，藻礁風暴讓民進黨噤聲，避免火燒副總統賴清德。總統府發言人張惇涵18日表示，該則報導通篇引述匿名消息來源，充滿政治臆測並過度渲染，他也強調，三接是攸關台灣能源轉型、減煤、減空汙、區域電力均衡的重要政策，政府一體、政策一貫。

根據報導，賴清德、桃園市長鄭文燦、交通部長林佳龍被視為民進黨接班的3位人選，但在這次藻礁風暴中卻暴露共同的弱點，也是未來民進黨的最大隱憂。其中，2018年推中油第三座液化天然氣替代深澳燃煤電廠，導致民進黨與環團決裂，時任閣揆的賴清德在這個議題上難辭其咎。

報導分析，民進黨擔心會火燒接班之路，也避免提油救火，民進黨跟賴清德都噤聲以對。而相較於賴清德的沈默，鄭文燦身為桃園大家長，則在臉書以千字文交代決策來龍去脈。

不過，對於這篇報導內容，張惇涵稍早駁斥，強調該則報導通篇引述匿名消息來源，充滿政治臆測並過度渲染，他也對這不盡真實之報導內容，表達高度遺憾。

至於關於第三接收站案，張惇涵表示，為了回應保護藻礁的訴求，2018年除了縮減90%開發面積，將國民黨執政時期的232公頃，縮小為現在的23公頃，僅剩10%面積，並且施工也採取避開藻礁的方案，盡可能地把對藻礁的傷害降低。

張惇涵強調，三接是攸關台灣能源轉型，減煤、減空污、區域電力均衡的重要政策。政府一體、政策一貫，行政院也多所說明，政府決策均經過各部會共同討論、共同議決，環評過程一切合法。

最後，總統府再次呼籲社會各界，對於公共政策應本於事實、理性思辨，執政團隊也會就各項資訊，持續與社會正面對話、誠懇溝通。