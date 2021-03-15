台11線1死4傷現場影片曝！柔道國手返訓遇劫　車轉90度2輪噴飛

記者楊漢聲、黃翊婷／連線報導

台11線南下147.5公里處（台東縣東河鄉加母子灣路段）15日凌晨2時許發生1死4傷的重大車禍，車上6人中有1人是台東大學的楊宇潔，也是國訓中心的選手。台東縣成功警分局表示，同車的一行人中有4人是同校同學，是在出遊後返回市區的路途中發生意外，詳細的事故原因目前仍在調查中。

在30秒的現場影片中，只見藍色休旅車翻轉90度「橫跨」在車道上，車頭、車尾嚴重毀損，左側兩顆輪胎直接噴飛，受損情況十分嚴重，可見當時的撞擊力道有多大。

成功警分局說明，車上6人經過消防隊搶救，陸續脫困送醫，其中後座的張姓女乘客因為頭部、胸部傷勢嚴重，當場失去生命跡象，緊急送往台東馬偕醫院救治，仍在15日凌晨3時許宣告不治；另外5人（包含楊姓女駕駛）僅1人無傷，4人輕傷，皆沒有生命危險，仍在留院觀察當中。

警方表示，事故路段經過工務單位清理已恢復正常通行，由於加母子灣路段位處偏郊，又多彎路，提醒用路人夜間駕駛時，務必保持速限，並在過彎時減速慢行，以維護自身安全。

▼▲車體毀損嚴重。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

體育署副署長洪志昌表示，經過初步了解，6人中只有台東大學的楊宇潔是國訓中心選手，身上僅擦挫傷，其餘皆為該校的體育系、競技系學生，楊宇潔今向中心請假回東大上課。

不過，東大主任柯志昌隨後證實，死者張女也是左訓中心在訓的柔道國手，疑似是在回台東找朋友的途中發生憾事，讓家屬悲痛不已，後續校方會盡全力協助處理相關事宜。

▼休旅車左側輪胎全噴飛。