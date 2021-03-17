賴清德、柯文哲一起出席寧夏夜市餐會　互動冷僅握手致意

記者陶本和／台北報導

副總統賴清德、桃園市長鄭文燦，以及台北市長柯文哲，三位被視為未來可能問鼎總統的重量級人物，17日晚間都出席「寧夏夜市新春聯誼餐會」。鄭文燦因行程關係提早離開，錯過與賴清德、柯文哲同框；而賴清德與柯文哲兩人雖然同台，但也沒有太多互動，僅在賴清德離開前，有簡單握手致意。

「寧夏夜市新春聯誼餐會」現場眾星雲集，除了賴清德、鄭文燦與柯文哲之外，總統府資政顏志發、內政部長徐國勇、台北市副市長黃珊珊、民進黨立委吳思瑤、何志偉，以及民眾黨立委蔡壁如等，都抵達會場。

鄭文燦在餐會開始前就已經抵達現場，不過跟在場政商人士一一打過招呼，簡短致詞後便因行程關係先行離開；隨後，賴清德、柯文哲等人才陸續抵達會場。

▼賴清德離開前，與柯文哲簡單握手致意。（圖／記者陶本和攝）



賴清德致詞時說，夜市代表著台灣非常特殊的產業文化，他自己也非常喜歡逛夜市，因為夜市是一個開闊的空間，不像百貨公司在室內，晚上逛夜市的氣氛都非常好，有很多好吃的東西，而且大家都能消費得起。

對於台灣夜市的發展，賴清德表示，不僅可以促進經濟發展、提供工作機會，也可以推動國際性的觀光，如果可以結合全台灣具有代表性的夜市，讓大家團結在一起，相信力量可以更大。

至於新冠肺炎疫情對夜市的衝擊，賴清德說，政府努力將疫情衝擊降到最低，行政團隊和大家站在一起，提出一連串振興經濟的措施，包括振興三倍券、夜市抵用券，就是要促進夜市的經濟。

最後，賴清德、柯文哲、寧夏夜市新任理事長林定偉、前任理事長林定國，以及內政部長徐國勇等人一起合影。特別的是，賴清德與柯文哲之間雖然沒有太多互動，但在賴清德要離開前，有與柯文哲簡單握手致意。

▲賴清德、柯文哲等人出席「寧夏夜市新春聯誼餐會暨第四、第五屆理事長暨理監事交接典禮」。（圖／記者陶本和攝）