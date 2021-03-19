時力廖郁賢遭無黨籍議員「潑水」　王婉諭批：這樣的民代該被淘汰

▲王婉諭批評林深，「這樣的民意代表應該要被時代淘汰」。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

記者蘇晏男／台北報導

時代力量雲林縣議員廖郁賢18日在議場上與無黨籍議員林深起爭執，她指控對方散播假訊息，引發林深不滿而朝她的座位及包包潑水。對此，時代力量立委王婉諭替廖郁賢抱不平，不僅批評「這樣的民意代表應該要被時代淘汰」，也喊話林深為個人行為負責。

林深19日質詢雲林縣長張麗善時，針對藻礁與三接議題，提到日前總統蔡英文向台塑集團總裁王文淵詢問，能否加速在雲林麥寮興建天然氣接收站等事，要張回答縣府立場；然而，輪到換廖郁賢質詢時，開頭就表示，「我聽到這些發言覺得有點荒誕」，台灣不缺電，不用重啟核四，總統府很早就澄清六輕改天然氣跟三接完全沒關係，蔡英文跟王文淵的對談跟六輕也完全沒關係，「我不清楚妳要跟海線議員（指林深）討論這個問題」。

這番話似乎讓林深不滿。廖郁賢在臉書指控林深不做功課、散播假消息，還潑水在她的位置上，讓她的座椅跟包包全濕，此外，甚至對她說「我看到妳就噁心，想吐」。從廖郁賢上傳臉書的影片來看，廖郁賢質問林深為何對她的座椅、包包潑水？林深氣憤表示，「妳為什麼干涉我發言」、「我有我的看法，妳有妳的看法」。廖郁賢則反嗆，「你的邏輯很奇怪」，不要一直散播假消息，「大潭藻礁跟這個沒有關係」。

對於該潑水事件，王婉諭在臉書表示，在議會質詢、表達意見，是每個民意代表的基本工作，然而林深這樣的攻擊行為，不僅毫無專業可言，更是誇張至極，令人難以接受。她指出，有關六輕、三接的議題，請理性回歸到事件本身，而不是散布錯誤消息還不容討論，甚至大動肝火、做出這樣的攻擊行為。

王婉諭寫道，相較於六都議會，雲林縣議會中的地方勢力盤根錯節，過去更常因為問政資訊不透明屢遭詬病。問政本應回歸到事件及議題本質，客觀的資料和理性的討論方式，才能讓公共議題越辯越明，而不是做出如此誇張的攻擊行為。「我想，這樣的民意代表應該要被時代淘汰」。

王婉諭也說，「雖然身為雲林縣議會唯一一席時代力量的議員，但賢賢不是一個人，我們會和她站在一起。請大家共同關注雲林縣議會，記住林深議員這樣無理、誇張的行為；也請林深議員，為個人行為負責」。