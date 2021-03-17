雲林甘草芭樂促銷遇熊貓優惠！結帳差10倍　網喊：還不訂起來

▲業者強調，所使用的芭樂都是當天現採新鮮的珍珠牛奶芭樂，口感脆再加上特製的多種獨特口味，看到結帳金額剩下20，心裡想著連買一包乾草粉都不夠，這不賠慘了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一家知名甘草芭樂店原本3月份推出買一送一，卻碰上外送平台推出自取及滿百折價等多種優惠，讓原價200元的甘草芭樂結帳金額變成20元，業者昨日發現大吃一驚，第一時間嚇得拒單關機，最後與熊貓官方確認優惠折扣為外送平台方吸收，這才又開機接單。業者事後說明，20元買一包甘草粉都不夠。

翻滾鴉甘草芭樂主打新鮮甜脆更以多種口味為知名，全台多處有分店，雲林店除不定時推出特價平時更鼓勵學童拿100分考券可換一份甘草芭樂等優惠方式，昨日業者突然發現湧入大量訂單，心覺有異仔細一看，訂單上原價200元的甘草芭樂經過外送平台推出的優惠後結帳金額通通變20元，嚇得拒單關機，最後在聯繫上官方確認差價均由平台支付，這才鬆一口氣開機收單。

▲原價200元的甘草芭樂結帳金額變成20元，業者昨日發現結帳金額大吃一驚，第一時間嚇得拒單關機。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

業者出示20元訂單受訪表示，一包400克甘草芭樂原價100元，消費者訂購2份200元，外送平台推出自取打四折剩下80元，再加上入優惠碼折扣又折60元，瞬間結帳金額剩20元，看到都嚇傻了，直言第一時間蠻生氣。

業者強調，所使用的芭樂都是當天現採新鮮的珍珠牛奶芭樂，口感脆再加上特製的多種獨特口味，看到結帳金額剩下20，心裡想著連買一包乾草粉都不夠，這不賠慘了，只好先拒單關機；業者說，昨天在臉書分享經歷，許多朋友包括外送員看了都直呼也太便宜。

▲業者提著2大包售價共20元的甘草芭樂苦笑自嘲，感覺很沒價值，還不趕快訂起來。（圖／記者蔡佩旻攝）

一名外送員說，變成20塊當然對消費者很划算，對店家來說金額差太多會擔心，平台以自取優惠並吸收中間的折扣來提高外送平台的被使用率，但這種優惠也會造成外送員沒單可跑，短時間消費者選擇自取的變多，也壓縮到外送員的跑單。

▲翻滾鴉特殊甘草芭樂雲林店除不定時推出特價，也鼓勵學童拿100分考券可換一份甘草芭樂等優惠方式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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