雲林縣府拓展外銷　1680箱鳳梨出口香港

▲雲林縣長張麗善、古坑鄉鄉長沈勝騰、農業處長吳芳銘、永興果菜生產合作社主席黃威騰等人今日共同為雲林外銷鳳梨封櫃。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善、古坑鄉鄉長沈勝騰、農業處長吳芳銘、永興果菜生產合作社主席黃威騰等人今（18）日共同為雲林外銷鳳梨封櫃，此次外銷出口1680箱約16.8公噸的鳳梨至香港，為今年度雲林鳳梨外銷開紅盤。

▲國內鳳梨主要產期為4月至9月，生長週期18個月，由高屏地區依序往北採收，配合調節技術，目前已可周年生產。雲林鳳梨主要產季在4~5月。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，國內鳳梨主要產期為4月至9月，生長週期18個月，由高屏地區依序往北採收，配合調節技術，目前已可周年生產。雲林鳳梨主要產季在4~5月，主要品種為金鑽鳳梨(台農17號)，產量約佔全國的 7%，其中又以古坑鄉為最大的產區，目前已開始採收，縣府除持續關心鳳梨生產狀況外，亦積極透過各項多元管道來媒合行銷。

▲雲林今外銷出口1680箱約16.8公噸的鳳梨至香港，為今年度雲林鳳梨外銷開紅盤。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣長張麗善表示，雲林縣政府積極拓展外銷通路，期能幫助農民度過難關。夏天出產的鳳梨多汁香甜，多於8分熟時採收，最能展現色香味之品種優勢，深受國內外買家肯定，也是國內消費市場最受歡迎的品種。鳳梨更是眾多水果中，除可生果食用也可入菜的水果，更具有有消暑作用，呼籲鄉親多吃蔬果顧健康提升身體免疫力。

農業處長吳芳銘指出，雲林出產的金鑽鳳梨果實結實飽滿，有重量感，果實無裂縫、靠傷，新鮮的果實聞起來有一股濃郁特殊香味，其果肉深黃色，且汁多、甜度高、酸味低，吃起來爽口芳香，品質佳。 永興果菜生產合作社主席黃威騰表示，感謝雲林縣政府及各單位的協助，該社為協助農友，除了內銷之外也積極尋找外銷通路，此次鳳梨外銷香港就是一個成功的案例，希望大眾能繼續支持雲林鳳梨。

▲雲林今外銷出口1680箱約16.8公噸的鳳梨至香港，為今年度雲林鳳梨外銷開紅盤。（圖／記者蔡佩旻攝）





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