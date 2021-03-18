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110年度斗六市長盃全國少年軟、硬式棒球邀請賽　15隊明日開打

▲斗六市公所舉辦記者會，為賽事提前曝光，共同體驗運動的好處。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市公所舉辦記者會，為賽事提前曝光，共同體驗運動的好處。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣棒球運動尤其是青少棒屢屢在國際上有卓越表現，斗六棒球場是雲林縣斗六市的國際標準球場，斗六市公所為了提升棒球隊的比賽經驗及球技水準，同時讓球員們能切磋球技、增進球隊間的友誼，於3月19日至21日，舉辦「110年斗六市長盃全國少年軟式、硬式棒球邀請賽」，共有13校15支隊伍參賽。

斗六市長林聖爵穿著球衣於記者會中表示，現在是一個全民運動的時代，大家都有健康意識，也與休閒結合在一起，斗六市將發展成為運動城市，體育向下扎根，鼓勵學校推展體育活動，也希望藉由三天的邀請賽，讓在棒球路上努力的學生們，能以球會友，更希望彼此切磋球技提升斗六市各學校少棒隊的技巧，爭取國內、外各項棒球比賽的好成績。

斗六市公所說明，今年的斗六市長盃全國少年軟式、硬式棒球邀請賽，來自台中、彰化、雲林、嘉義、台南，共15支隊伍參賽。 110年斗六市長盃全國少年軟式、硬式棒球邀請賽於3月19、20、21日（星期五、六、日）在斗六市長安棒球場（甲、乙場地）、斗六國際棒球場、鎮西國小棒球場舉行，參賽隊伍都可獲贈一份紀念品，各組前三名可獲得加菜金及獎盃乙座，歡迎民眾一起至球場為選手加油。

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