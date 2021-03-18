　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

水情吃緊湖山水庫減壓4萬噸　雲林民生供水至5月無虞　

▲雲林縣長張麗善今上午特地前往湖山水庫視察蓄水狀況。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲湖山水庫上緣以黑色石頭為界，水平面如高過黑石即為滿水位。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內缺水問題備受矚目，中央氣象局分析未來一季3月至5月雨量偏少至正常，依據經濟部2月17日旱災中央災害應變中心第8次工作會議結論，雲林湖山水庫自2月25日起調整為減壓供水黃燈。雲縣民生用水主要來自湖山水庫與集集攔河堰，依水利署中區水資源局旱災應變會議推估說明，至5月底民生用水無虞。

湖山水庫管理中心主任李炎任，指出，雲林湖山水庫現況水位是196.1公尺、蓄水率約48%，蓄水量2434.53萬噸，目前提供雲林地區民生用水每日20萬噸因水情吃緊減壓供水至16萬噸，預計至五月底使用量無虞，但仍須呼籲民眾共體時艱節約用水，盼望5月能有梅雨季帶來降雨讓水位蓄升。

▲雲林縣長張麗善今上午特地前往湖山水庫視察蓄水狀況。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善今上午特地前往湖山水庫視察蓄水狀況。（圖／記者蔡佩旻攝）

農田水利署表示，旱災中央災害應變中心為因應水庫蓄水不足，宣佈部份水庫供灌地區今年一期作實施停權補償措施；至於非公告停權地區，管理處仍維持供灌，如有灌溉區內的農民反應，可向該署雲林辦事處反應協助辦理。

雲林縣長張麗善說明，湖山水庫為雲縣民民生用水，雖然供水至5月底無虞，呼籲鄉親配合經濟部水利署減壓供水政策，實行省水節水運動，工業用水部分，已盤點轄內每日1000度以上工業大用水戶，請廠商共體時艱，配合旱災應變會議相關決議，每日1000度以上工業大用水戶自主節水7%、其餘廠商加強自主節水。

▲雲林縣長張麗善今上午特地前往湖山水庫視察蓄水狀況。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林湖山水庫現況水位是196.1公尺、蓄水率約48%，蓄水量2434.53萬噸，目前提供雲林地區民生用水每日20萬噸因水情吃緊減壓供水至16萬噸。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣長張麗善表示，農業用水部分，雲林縣一期水稻種植面積約3萬公頃，計畫灌溉面積約1萬9千公頃，一期水稻已全部種植完成，距離第二波用水高峰期4月中旬，為使一期作能順利抽穗收成，希望中央能調配雲林農業用水，以度過此次缺水危機。

▲雲林縣長張麗善今上午特地前往湖山水庫視察蓄水狀況。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲石姓遊客指出，上次參訪湖山水庫時是滿水位，但這次來發現露出白色石頭，黑、白色石頭特殊景象值得一觀，卻也顯現出目前水情吃緊狀況不禁令人憂心。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林湖山水庫全景。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林湖山水庫全景圖。（圖／記者蔡佩旻攝）


►Her今天推出「Outperform奧德蒙雨衣外套」

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►特警攻堅逮虎尾5煞！想插股...KTV酒店一晚砸2家　業者不敢報案

►雲林嚼菸草女童找到了！社會處：長輩玩笑開過火「列管查訪」

►雲林媽媽驚爆1歲女兒會嚼菸...公公教的！PO文速刪除　社會處急尋人

►變態魔化身幼師校園當獵場！「雲林暖男」偷拍女童私處傳雲端

ET快訊
快訊／國民黨高雄市議長涉詐助理費！　遭檢調搜索
4男大生信義區夜店帶醉美人回家　2同學輪流性侵
輔大正妹秀「9字鮭魚名」！　目前單身6男瘋狂追求
詹雅雯腦萎縮「確診帕金森氏症」　3病纏身推掉工作現況曝光
蝦皮全取消蛋塔、衛生紙訂單　消保官說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市議會召開政黨協商　 討論2件自治條例案

水情吃緊湖山水庫減壓4萬噸　雲林民生供水至5月無虞　

天乾物燥！雜草公墓火警平均1天11起　彰消：金紙統一燒

110年度斗六市長盃全國少年軟、硬式棒球邀請賽　15隊明日開打

斗六膨鼠森林公園工程動土　將於年底完工成最佳跨年場地

雲林縣府拓展外銷　1680箱鳳梨出口香港

竹田鄉農民陳宏志打造「天使花園」　獲選第32屆模範農民

強化火災搶救能力　普及火搶基礎證照提升火場安全係數

口服搭配試管嬰兒胚胎植入　子宮內膜癌仍可懷孕

「防制街鬥」　內埔警「快打部隊」實警演練逼真　民眾圍觀　

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

外送100元「燙青菜」倒出僅1小坨 消費者傻眼...闆娘喊：菜會縮水！

《上流》珍妮狠甩河恩星巴掌太解氣！　千書真又動情前夫..朱丹泰出奧步衝康她

比熊犬偷溜出門「小貨車惡意輾過」　吐血身亡...飼主怒報警：跟狗道歉！

林依晨停工3年拚做人：該試的都試了...　遠距婚姻不難！「有足夠默契.同理心的話」

台灣老婆快看！Super Junior土味情話來了　東海.銀赫.神童PK…圭賢吐槽：肉麻ＸＤ

台南市議會召開政黨協商　 討論2件自治條例案

水情吃緊湖山水庫減壓4萬噸　雲林民生供水至5月無虞　

天乾物燥！雜草公墓火警平均1天11起　彰消：金紙統一燒

110年度斗六市長盃全國少年軟、硬式棒球邀請賽　15隊明日開打

斗六膨鼠森林公園工程動土　將於年底完工成最佳跨年場地

雲林縣府拓展外銷　1680箱鳳梨出口香港

竹田鄉農民陳宏志打造「天使花園」　獲選第32屆模範農民

強化火災搶救能力　普及火搶基礎證照提升火場安全係數

口服搭配試管嬰兒胚胎植入　子宮內膜癌仍可懷孕

「防制街鬥」　內埔警「快打部隊」實警演練逼真　民眾圍觀　

降落傘纏在直升機　男困1980公尺高空搖晃...溫度是零下20度！

連穿緊身褲也會痛！輕熟女「翹臀炸裂」狂失眠...竟然是這病作祟

陸委會：即日起恢復陸方商務履約、跨國企業內部調動來台

新版《宮野蠻王妃》宣布開拍！網點名朴寶劍、秀智接棒朱智勛和尹恩惠

蝦皮取消蛋塔、衛生紙訂單　消基會：已有要約行為、消費者可提訴訟

路上幸運見到「600萬奧迪」　運將曝：車牌要434萬！網驚身分象徵

張奕中繼5局失4分吞敗　宋家豪後援連續解決3人

曾放話「幹掉鴻海」！謝金河曝「這家陸廠」下場：很不尋常

壽司郎這波血賺！行銷專家讚「3大成效」超成功：打趴另外兩家

全球最大足球鞋製造商在台灣　志強國際四月下旬正式掛牌上市

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

地方熱門新聞

月收2000萬！行善團涉侵善款交保

買3斤魚頭怪怪的變2.1斤！老闆怒反擊

何明德行善團爆吞款4億待查　嘉義市嘉邑行善團切割

雲林甘草芭樂結帳差10倍　網喊：還不訂起來

台南藍軍監督平實營區變夜市飽受汙衊

台南警阻集體烤雞！騎車上班嗅到「怪怪的」

彰化大停電3hrs引爆怒火！工業區最慘

三角相機告示牌在永康出沒

台南網美秘境「長草了」！西口小瑞士奇景消失

德基水庫新低　水底驚見罕見枯林

停業越南河粉店藏職業賭場清一色越南賭客

獨／公婆反咬自導自演前空姐夫妻出面了

世界級觀新藻礁　青年學子籲保護

孫罹罕病　嬤靠老人年金照顧陷困境...警送暖

更多熱門

相關新聞

少年軟、硬式棒球邀請賽　15隊明日開打

少年軟、硬式棒球邀請賽　15隊明日開打

台灣棒球運動尤其是青少棒屢屢在國際上有卓越表現，斗六棒球場是雲林縣斗六市的國際標準球場，斗六市公所為了提升棒球隊的比賽經驗及球技水準，同時讓球員們能切磋球技、增進球隊間的友誼，於3月19日至21日，舉辦「110年斗六市長盃全國少年軟式、硬式棒球邀請賽」，共有13校15支隊伍參賽。

雲林縣府拓展外銷　1680箱鳳梨出口香港

雲林縣府拓展外銷　1680箱鳳梨出口香港

雲林甘草芭樂結帳差10倍　網喊：還不訂起來

雲林甘草芭樂結帳差10倍　網喊：還不訂起來

特警攻堅逮虎尾5煞！想插股...KTV酒店一晚砸2家

特警攻堅逮虎尾5煞！想插股...KTV酒店一晚砸2家

企業團體採購雲林農產　幼兒學童下田體驗採收趣

企業團體採購雲林農產　幼兒學童下田體驗採收趣

關鍵字：

水情湖山水庫，民生用水雲林減壓供水

讀者迴響

熱門新聞

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

吃酒店妹意外抓根！大哥下「封口令」打人

震撼！金曲歌后確診帕金森氏症「左腦中度萎縮」

肯德基價格出包　8萬人半夜買爆

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

改名「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」！爽拿新手機

30→13°C變天回冬！吳德榮：最強一波

預言「全台鮭魚之亂」結局　律師點名135人：怎麼辦？

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

小嫻刮傷金剛車子起爭執！

媽媽爆「你只剩1次」　他改名鮭魚GG了

北市酒店丟自製炸藥　20歲男投案

16歲少年大戰3人妻2hrs！　當場休克喪失性功能

萬元潮鞋當拖鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

快訊／強度升級！冷氣團恐報到　大變天轉雨時間曝

更多

最夯影音

更多
波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」
遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面