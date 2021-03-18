水情吃緊湖山水庫減壓4萬噸　雲林民生供水至5月無虞　

▲湖山水庫上緣以黑色石頭為界，水平面如高過黑石即為滿水位。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內缺水問題備受矚目，中央氣象局分析未來一季3月至5月雨量偏少至正常，依據經濟部2月17日旱災中央災害應變中心第8次工作會議結論，雲林湖山水庫自2月25日起調整為減壓供水黃燈。雲縣民生用水主要來自湖山水庫與集集攔河堰，依水利署中區水資源局旱災應變會議推估說明，至5月底民生用水無虞。

湖山水庫管理中心主任李炎任，指出，雲林湖山水庫現況水位是196.1公尺、蓄水率約48%，蓄水量2434.53萬噸，目前提供雲林地區民生用水每日20萬噸因水情吃緊減壓供水至16萬噸，預計至五月底使用量無虞，但仍須呼籲民眾共體時艱節約用水，盼望5月能有梅雨季帶來降雨讓水位蓄升。

▲雲林縣長張麗善今上午特地前往湖山水庫視察蓄水狀況。（圖／記者蔡佩旻攝）

農田水利署表示，旱災中央災害應變中心為因應水庫蓄水不足，宣佈部份水庫供灌地區今年一期作實施停權補償措施；至於非公告停權地區，管理處仍維持供灌，如有灌溉區內的農民反應，可向該署雲林辦事處反應協助辦理。

雲林縣長張麗善說明，湖山水庫為雲縣民民生用水，雖然供水至5月底無虞，呼籲鄉親配合經濟部水利署減壓供水政策，實行省水節水運動，工業用水部分，已盤點轄內每日1000度以上工業大用水戶，請廠商共體時艱，配合旱災應變會議相關決議，每日1000度以上工業大用水戶自主節水7%、其餘廠商加強自主節水。

▲雲林湖山水庫現況水位是196.1公尺、蓄水率約48%，蓄水量2434.53萬噸，目前提供雲林地區民生用水每日20萬噸因水情吃緊減壓供水至16萬噸。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣長張麗善表示，農業用水部分，雲林縣一期水稻種植面積約3萬公頃，計畫灌溉面積約1萬9千公頃，一期水稻已全部種植完成，距離第二波用水高峰期4月中旬，為使一期作能順利抽穗收成，希望中央能調配雲林農業用水，以度過此次缺水危機。

▲石姓遊客指出，上次參訪湖山水庫時是滿水位，但這次來發現露出白色石頭，黑、白色石頭特殊景象值得一觀，卻也顯現出目前水情吃緊狀況不禁令人憂心。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林湖山水庫全景圖。（圖／記者蔡佩旻攝）



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