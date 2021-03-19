　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

緬人用女性內衣阻截軍隊　師法中國古代「陰門陣」！

▲緬甸民眾把女性內衣掛在馬路中央，阻撓軍隊前進。（圖／翻攝自Facebook／Seeing Taiwan Girls捐內衣到國外）

緬甸民眾把女性內衣掛在馬路中央，阻撓軍隊前進。（圖／翻攝自Facebook／Seeing Taiwan Girls捐內衣到國外）

國際中心／綜合報導

緬甸軍方發動政變引發群眾大規模示威後，軍方持續使用武力鎮壓。稍早時有報導說，緬甸有示威者為阻擋軍隊鎮壓不惜「放大絕」：在街頭掛起許多女性內衣，阻撓軍隊前進。

台灣民間團體得知後，在臉書成立「Seeing Taiwan Girls捐內衣到國外」粉專，希望能夠募集到5000件二手內衣送到緬甸，幫助當地示威者「平時穿著支撐，危急時逃命防身」，此一呼籲獲得熱烈迴響。

報導指出，示威者之所以有此一舉，原因是根據緬甸傳統迷信，若從女性內衣下方走過，恐怕會招來厄運。上述粉專又說：「在緬甸小乘佛教為主要信仰，部份過於迷信又不經思考之下形成這樣的戒條：不得於女性衣著與污穢物下走過。據悉有神佛保佑的身軀會因此而失去庇佑甚至不幸遭受詛咒」。儘管年輕一代不相信，但軍人還是很信這 一套， 因此成為他們的「罩門」。

不過查找歷史，此一狠招恐怕跟小乘佛教沒多大關係，而是來自民間迷信。在女性穿過的內衣下面走過會「觸霉頭」， 同樣是華人世界裡的傳統迷信之一。而軍方特別視此為禁忌，更可溯源到中國古代的「陰門陣」。

明、清時代的中國人視槍砲為有靈性的雄性物件。婦女屬陰，因此無論是女性的陰部、月經、 排洩物、內衣褲等都被認為是可以讓槍砲失靈的「厭勝」(鎮住)法寶。女陰加上女性貼身衣物、穢物，三者結合於是就成了所謂的「陰門陣」(破解之法是使用男性陽具、陰毛等組成的「陽門陣」)。

「擺陰門陣」這套戰術亦一再出現在明、清兩代的戰場上，無論是官軍或「匪軍」皆有使用，官書及野史都有很多記載。 例如明末崇禎十四年(1641年)，李自成軍進攻汴梁時，將數百名婦女倒插在土裡並暴露其下體，官軍的火砲剛好就在這時發生故障。明軍守將陳永福於是命令士兵脫下衣服點砲(另有一說是出動跟對方裸婦人數大約相的裸體僧侶擺出「陽門陣」反擊)，結果讓敵人的砲也打不響！。

清朝中葉乾隆朝時，山東爆發民變。官軍與民變領袖王倫兩軍對陣時，根據現場目擊軍民的供詞指出，清軍的火砲瞄準對方陣中一名穿黃綾馬褂的主帥(王倫之弟)，但砲彈屢屢在對方身前一二尺就落地了。後來清軍指揮官找來一群批妓女讓她們脫衣露陰，結果一擊就中！

台灣「林爽文事件」中，遭受重創的林爽文部隊企圖讓婦女在戰場裸露下體來造成清軍的槍砲失靈，然而行動還未開始林爽文就被抓了。

近代最有名的一場「陰門陣」，發生在道光二十一年(1841年)的鴉片戰爭期間。清廷對英宣戰後，英軍先下手為強，進攻虎門砲台，廣東水師提督關天培戰死。同年3月，英軍進攻廣州，爆發一連串戰鬥。道光皇帝派「靖逆將軍」奕山赴廣東迎敵，湖南提督楊芳以參贊身分同往。

楊芳比奕山先到，暫領廣東軍務。深受中國文化薰陶的楊芳「放大絕」，收集女性使用過的馬桶擺出「陰門陣」禦敵，未料清軍最後竟一敗塗地！英軍逆珠江進而上，攻陷沿途炮台，佔據廣州十三行商館。經此一役，楊芳名垂「清」史。

ET快訊
快訊／18歲少年無照「偷開賓士」碰撞重機　騎士失去呼吸心跳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

內衣高掛嚇退軍隊！　台粉專急徵「5000件女性內衣」救緬甸

4個月義務役延長戰力會下降？　徐巧芯槓嚴德發：不列後備算了這樣最強

翁山蘇姬黨領導政黨要組臨時政府　跟緬甸軍政府抗衡！

緬甸新選舉委員會宣布：2020年大選結果作廢！

印度女孩遭性侵，父親報案被撞死！因為嫌犯老爸是警察

翁山蘇姬又被控收賄　緬官媒稱金額達55萬美元

以查案之名　印度員警逼眾女孩脫衣裸舞：不聽話就殺你

緬人用女性內衣阻截軍隊　師法中國古代「陰門陣」！

推兒子坐輪椅參賽　美馬拉松傳奇狄克霍伊特辭世

掏金客挖出45億年稀有隕石！同種類世界僅6個　570萬賣博物館

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

女網友評論店家鴨肉飯「太油」　店家回：改吃素吧...她氣炸PO網

壽司郎鮭魚之亂...統計出爐！ 單日全台186人改名「鮭魚」吃爆

醫美富少頂樓躲記者罵三字經！　諷「可憐了」...母澄清：非我兒子

打臉富少母！無照開賓士撞死人　兒子未成年瞎扯「有在學開車」

睡醒發現車遭破壞、板金留齒痕 調監視器見「8狗圍攻」車主傻眼

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

緬人用女性內衣阻截軍隊　師法中國古代「陰門陣」！

推兒子坐輪椅參賽　美馬拉松傳奇狄克霍伊特辭世

掏金客挖出45億年稀有隕石！同種類世界僅6個　570萬賣博物館

歐巴馬籲「終結仇視亞裔」　再提立法管制槍枝

台灣「鮭魚之亂」登上國際　《衛報》：官員敦促不要輕易改名鮭魚

阿富汗墜機又爆車　拜登反悔撤軍的「嚴重後果」乍現

他海邊拍攝衝浪…竟捕捉到「大海怪」現身瞬間！　專家認證超嗨

南韓再爆AZ疫苗「血栓」案例！20多歲男頭痛+發冷...腦部驗出血栓

美國務卿拜會文在寅！讚嘆防疫指揮「優秀」表現　感謝南韓伸援手

核彈頭數激增40%　英國為何突然擴充核武庫？

龍象大戰最終回　三冠王德保拉VS味全大咖洋投布里悍

三重銀樓3000萬搶案！搶匪佈局「偷搭自強號」見警追到花蓮傻眼

熊貓突出現「1元台灣豬絞肉」　PTT網友洗版急問：又要搶了嗎？

緬人用女性內衣阻截軍隊　師法中國古代「陰門陣」！

剩6盒蛋塔沒換！他突「被送」退款要求　氣炸：蝦皮竟冒用我身分

前空姐21分鐘施暴片瘋傳　美女律師揭盲點「掌鏡的人病得更重」

高雄神秘女孩瘋狂上車告白！人妻撞見夫「被夾紙條」　一搜LINE傻眼

一心不亂、突破　兄弟推出林威助監督紀念商品

快訊／新莊賓士碰撞重機「騎士身亡」　18歲少年無照開車撞進民宅

《忠犬小八》翻拍大陸版！「更換狗品種」主演超大咖…上映日曝光

養寵物＝高音頻！夢多訓練2毛孩　牠完成指令就「奶音稱讚」網笑瘋

國際熱門新聞

台鮭魚之亂登上國際　《衛報》：官員敦促不要改名鮭魚

她最渴望自由！字跡解析梅根、凱特、黛妃個性

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

推兒坐輪椅參賽　美馬拉松傳奇辭世

緬人用女性內衣抗暴　師法陰門陣

凱特好受傷！梅根硬扮弱者曝她難聽綽號

潑猴群攻暴衝　她墜樓慘死

掏金客挖出45億年隕石　570萬成交

驚奇！瀕死大象獲救12年後竟「認出恩人」

他海邊攝影　拍下「大海怪」現身瞬間

即／日正式宣布首都圈解除緊急狀態

外星人留長雪茄星體？　真相曝

美國防部新聞：台灣不是中國一部分

甜美主播遇地震「秒變臉」網看呆

更多熱門

相關新聞

翁山蘇姬又被控收賄　緬官媒稱金額達55萬美元

翁山蘇姬又被控收賄　緬官媒稱金額達55萬美元

緬甸前文人政府領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）被控收賄後，軍政府控制的電視台今天報導，一名知名商人又宣稱曾在2019與2020年，用大約55萬美元賄賂翁山蘇姬。

緬甸華裔少年喪命　母悲喊：我恨中國

緬甸華裔少年喪命　母悲喊：我恨中國

工廠男自墜攪拌機　上半身慘被絞碎

工廠男自墜攪拌機　上半身慘被絞碎

捐內衣救緬甸！　台網急徵5千件

捐內衣救緬甸！　台網急徵5千件

當地人曝：緬甸外資工廠「軍隊燒的」

當地人曝：緬甸外資工廠「軍隊燒的」

關鍵字：

緬甸陰門陣

讀者迴響

熱門新聞

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

18歲少年無照偷開　重機騎士傷重身亡

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

鮭男女爽吃100盤壽司　PO照剩醋飯小山遭灌爆

春分冷氣團恐報到！13°C急凍36小時

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

24歲人妻酒店產嬰　掐死仍垃圾桶

不倫也要保護福原愛！

已改名3次！「鮭魚之夢」笑喊：不後悔

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

預言「全台鮭魚之亂」結局　律師點名135人：怎麼辦？

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

為免費壽司變鮭魚！李蒨蓉擔憂「年輕人怎麼了」

即／18歲少年無照開賓士碰撞　重機騎士傷重身亡

22歲小女友陪送貨遭撞死！肇逃男曝原因

更多

最夯影音

更多
HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！
蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

女網友評論店家鴨肉飯「太油」　店家回：改吃素吧...她氣炸PO網

女網友評論店家鴨肉飯「太油」　店家回：改吃素吧...她氣炸PO網

壽司郎鮭魚之亂...統計出爐！ 單日全台186人改名「鮭魚」吃爆

壽司郎鮭魚之亂...統計出爐！ 單日全台186人改名「鮭魚」吃爆

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面