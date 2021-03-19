緬人用女性內衣阻截軍隊　師法中國古代「陰門陣」！

▲緬甸民眾把女性內衣掛在馬路中央，阻撓軍隊前進。（圖／翻攝自Facebook／Seeing Taiwan Girls捐內衣到國外）

國際中心／綜合報導

緬甸軍方發動政變引發群眾大規模示威後，軍方持續使用武力鎮壓。稍早時有報導說，緬甸有示威者為阻擋軍隊鎮壓不惜「放大絕」：在街頭掛起許多女性內衣，阻撓軍隊前進。

台灣民間團體得知後，在臉書成立「Seeing Taiwan Girls捐內衣到國外」粉專，希望能夠募集到5000件二手內衣送到緬甸，幫助當地示威者「平時穿著支撐，危急時逃命防身」，此一呼籲獲得熱烈迴響。

報導指出，示威者之所以有此一舉，原因是根據緬甸傳統迷信，若從女性內衣下方走過，恐怕會招來厄運。上述粉專又說：「在緬甸小乘佛教為主要信仰，部份過於迷信又不經思考之下形成這樣的戒條：不得於女性衣著與污穢物下走過。據悉有神佛保佑的身軀會因此而失去庇佑甚至不幸遭受詛咒」。儘管年輕一代不相信，但軍人還是很信這 一套， 因此成為他們的「罩門」。

不過查找歷史，此一狠招恐怕跟小乘佛教沒多大關係，而是來自民間迷信。在女性穿過的內衣下面走過會「觸霉頭」， 同樣是華人世界裡的傳統迷信之一。而軍方特別視此為禁忌，更可溯源到中國古代的「陰門陣」。

明、清時代的中國人視槍砲為有靈性的雄性物件。婦女屬陰，因此無論是女性的陰部、月經、 排洩物、內衣褲等都被認為是可以讓槍砲失靈的「厭勝」(鎮住)法寶。女陰加上女性貼身衣物、穢物，三者結合於是就成了所謂的「陰門陣」(破解之法是使用男性陽具、陰毛等組成的「陽門陣」)。

「擺陰門陣」這套戰術亦一再出現在明、清兩代的戰場上，無論是官軍或「匪軍」皆有使用，官書及野史都有很多記載。 例如明末崇禎十四年(1641年)，李自成軍進攻汴梁時，將數百名婦女倒插在土裡並暴露其下體，官軍的火砲剛好就在這時發生故障。明軍守將陳永福於是命令士兵脫下衣服點砲(另有一說是出動跟對方裸婦人數大約相的裸體僧侶擺出「陽門陣」反擊)，結果讓敵人的砲也打不響！。

清朝中葉乾隆朝時，山東爆發民變。官軍與民變領袖王倫兩軍對陣時，根據現場目擊軍民的供詞指出，清軍的火砲瞄準對方陣中一名穿黃綾馬褂的主帥(王倫之弟)，但砲彈屢屢在對方身前一二尺就落地了。後來清軍指揮官找來一群批妓女讓她們脫衣露陰，結果一擊就中！

台灣「林爽文事件」中，遭受重創的林爽文部隊企圖讓婦女在戰場裸露下體來造成清軍的槍砲失靈，然而行動還未開始林爽文就被抓了。

近代最有名的一場「陰門陣」，發生在道光二十一年(1841年)的鴉片戰爭期間。清廷對英宣戰後，英軍先下手為強，進攻虎門砲台，廣東水師提督關天培戰死。同年3月，英軍進攻廣州，爆發一連串戰鬥。道光皇帝派「靖逆將軍」奕山赴廣東迎敵，湖南提督楊芳以參贊身分同往。

楊芳比奕山先到，暫領廣東軍務。深受中國文化薰陶的楊芳「放大絕」，收集女性使用過的馬桶擺出「陰門陣」禦敵，未料清軍最後竟一敗塗地！英軍逆珠江進而上，攻陷沿途炮台，佔據廣州十三行商館。經此一役，楊芳名垂「清」史。