以查案之名　印度員警逼眾女孩脫衣裸舞：不聽話就殺你

▲員警以查案為藉口，強迫女孩脫光衣服在他們面前裸舞。(圖／影片截圖)

國際中心／綜合報導

《印度斯坦時報》3日報導，馬哈拉斯特拉邦內政部長德希穆克(Anil Deshmukh)周三表示，邦政府已經成立一個由4人組成的高級委員會，對一起涉及員警風紀事件展開調查。

據了解，一群女孩在該邦賈爾岡縣(jalgaon)的一家旅館內，被員警要求脫光衣服裸舞。在反對派邦議員提出質詢後，德希穆克在邦議會上宣布了上述消息。該邦的印度人民黨領導人芒安蒂瓦(Sudhir Mungantiwar)把矛頭指向邦政府，暗示政府對這個問題的處理態度並不認真。

媒體報導，住在賈爾岡縣一家旅館的一群女孩抱怨說，外面的人和員警以查案為藉口，獲准進入該旅館。一些女孩被迫脫光衣服跳舞。此外，社群媒體上也出現了相關的影片。

德希穆克說：「這是一起非常不幸的事件。我們已經成立一個由4名官員組成的高級委員會對此事進行調查。他們被要求在兩天內提交一份報告。在報告提交後，將按照規定採取行動。」

在他宣布上述消息前，芒安蒂瓦稱此一事件非常嚴重，並呼籲採取更嚴厲格的行動。德希穆克回應說，「將收集關於這次事件的所有資訊。並尋找所有錄影畫面和相關檔案。相關證詞也會記錄在在案。」

德希穆克表示，在收集所有資訊後，將依法採取嚴厲行動。芒安蒂瓦則表示，警方早已掌握有關該事件的所有資訊，稱「如果在花費1500億盧比後，警方都不收集資訊，那我們為什麼還需要這個政府？」

前馬哈拉斯特拉邦首席部長法德納維斯(Devendra Fadnavis)稱，有一段關跟該事件相關的影片，如果只是新聞報導，情況就會完全不同。他認為，一群女孩被迫脫衣裸舞，是非常個嚴重的問題。

法德納維斯說：「這種行為十分可恥。從影片可見，員警逼女孩們脫光衣服。此事必須徹底調查。我們必須慎重處理這個問題。」

當地非政府組織Jananayak基金會已經提告，要求徹查此事，因為該旅館隸屬於婦女兒童福利部門。起訴書稱，一些當地員警和其他人進入旅館「調查」某些事情，接著強迫女性住客脫光衣服，在他們面前裸舞。拒絕這樣做的女孩，就會收到「會被殺掉」等可怕的生命威脅。