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緬甸又一華裔遭槍殺！17歲醫學生倒地畫面曝　母悲喊：我恨中國

▲▼緬甸17歲華裔醫學院學生林耀宗遭警方擊斃，母親在喪禮上傷心欲絕。（圖／路透）

▲ 林耀宗母親在16日的喪禮上傷心欲絕。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

緬甸軍事政變掀起大規模示威抗議，警方血腥鎮壓已造成至少148名示威者犧牲。繼先前頸部重槍身亡的19歲華裔少女，14日又傳出一名華裔少年遭警方擊斃。他的父母16日在喪禮上哭得傷心欲絕，呼籲中國政府幫助華僑，推翻緬甸軍政府。

17歲少年林耀宗（KhantNyarHein）生前就讀醫學院，14日在反對政變的抗議活動中，遭警方開槍射殺，為目前已知第二名死於警方槍口下的緬甸華裔。《自由亞洲電台》（RFA）取得公民記者拍攝的畫面可見，警方在他倒下後逼近屍體，將他身旁躲在盾牌下的女性示威者拖出狠踹。

《路透社》報導，16日有數十場喪禮在仰光各地舉行，數百名示威者都前來為林耀宗哀悼。影片中可見，他的父親向中國政府呼籲，「我們是中國的華僑，看在我們華僑的面子上，對這些尋求民主的緬甸公民、緬甸的華僑，希望你們為我們華僑多著想一點，為我們的民主事業出一份同情心，把這個革命的政府推翻。」

林耀宗的母親則激動表示，「今天我已經失去一個兒子，你們要為我們老百姓想一想」、「我們需要的是民主，我們需要的是正義，我們需要的是自由」、「我是真正的中國人，但是我恨中國，我不愛你們中國，我一點都不愛你們，我不服氣」。

北京先前稱政變問題屬緬甸內政，被指暗中支持緬甸軍政府。14日仰光32家中資工廠遭人放火，中國駐仰光大使館事後發出的聲明僅譴責，這類行為侵犯中國利益，對緬甸軍警的血腥鎮壓隻字未提。示威民眾反中情緒水漲船高，先前便曾在中國大使館外示威，更揚言燒毀中緬油氣管道。

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