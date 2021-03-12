印度女孩遭性侵，父親報案被撞死！因為嫌犯老爸是警察

▲受害人非但遭性侵，連父親也慘遭害死。(示意圖)



國際中心／綜合報導

印度一名13歲女孩日之向警方報案，稱自己被兩名男子性侵。接著僅在一天後她的父親遭卡車撞死，親屬聲稱，女孩的父親是被謀殺的，並指控警方是同謀。

《印度斯坦時報》周四(11日)報導，印度北方邦坎普爾市(Kanpur)有3名員警已被停職。與此同時，警方逮捕了兩名被告，當中一人亞達夫(Dipu Yadav)是警察的兒子。另外，迪亞夫的弟弟索拉布(Saurabh Yadav)被控恐嚇受害者家人，但目前還沒被捕。

一名高階警官說，性侵案發生後，受害女孩到加坦普爾一個社區的衛生所接受檢查。期間她的父親出去喝水，卻突然被一輛卡車撞倒，送院後不治。

根據3月9日對被告提出的指控，女孩的父親說，3月8日晚7點多，當女兒從田裡工作完回家時，亞達夫和一名同夥從後面抓住她，把她帶到一個沒人的地方，對她多次性侵。還威脅她：如果告訴別人，就殺了她。

女兒回家後臉色很差，在追問下說出了自己的痛苦經歷。案發後第二天，當父女倆剛要出門去報案時，索拉布出現了，並威脅說如果他們去報案，就殺了他們，更強調自己的父親是警察。

女孩的父親被撞死後，家屬和憤怒的當地人在公路上遊行抗議。印度檢察官阿加瓦爾說，政府已下令起訴被告。如果被告擁有非法財產或房屋或侵佔政府土地，土地將被沒收、房子會被拆除。

他表示，政府將為受害者一家提供100萬盧比(約30萬元新台幣) 的賠償金和一些土地作為補償。北方邦警方指示，坎普爾警方在掌握證據的基礎上迅速偵破這名父親遇害案件，並已逮捕性侵案中的所有被告。