　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

翁山蘇姬又被控收賄　緬官媒稱金額達55萬美元

▲▼ 緬甸執政黨領袖翁山蘇姬（左）及國防軍總司令敏昂來（Min Aung Hlaing，右）。（圖／路透）

▲緬甸執政黨領袖翁山蘇姬（左）及國防軍總司令敏昂來（Min Aung Hlaing，右）。（圖／路透）

文／中央社仰光17日綜合外電報導

緬甸前文人政府領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）被控收賄後，軍政府控制的電視台今天報導，一名知名商人又宣稱曾在2019與2020年，用大約55萬美元賄賂翁山蘇姬。

路透社報導，軍方2月1日發動政變奪權後，上週宣布正在調查翁山蘇姬涉嫌收賄案，她的律師則形容這種指控是笑話。翁山蘇姬目前遭到拘禁。

緬甸軍政府已立案調查翁山蘇姬，若遭定罪，她可能被長期監禁。而房地產開發商貌魏（Maung Weik）在緬甸廣播電視台（MRTV）作上述表示，讓軍政府又多了指控翁山蘇姬的事例。

翁山蘇姬的律師今天未能立即回應置評。

貌魏表示2019與2020年曾4次付錢給翁山蘇姬，金額從5萬美元到25萬美元不等。當時翁山蘇姬擔任國務資政，是緬甸實質文人領袖。

緬甸廣播電視台報導：「根據貌魏的證詞…翁山蘇姬收賄有罪，反貪腐委員會正在研究依反貪腐法採取行動。」

翁山蘇姬另外還被控非法進口通訊設備，以及違反對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的規定。

翁山蘇姬若遭定罪，除了面臨刑期，還可能被禁止參政。數個西方國家已譴責上述指控為偽造。

 
ET快訊
「億級男星」沒偶包！　0偽裝大街「醉嗑水煎包」直擊
快訊／肯德基蝦皮價格出包！「6塊蛋塔只要35」　8萬份半夜賣
「最強一波冷」30→13°C回冬急凍17°C！吳德榮示警：變

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

梅根爆婚禮前秘婚！　英牧師指「不可能」：她來自美國才不懂

人妻偷情被抓包！竟活生生淋油燒8歲幼子　折磨2天不治

行刑式殺戮！機車槍手「群體掃射」血洗市集58死　6孩童喪命

翁山蘇姬又被控收賄　緬官媒稱金額達55萬美元

坦尚尼亞總統馬格弗里逝世　享壽61歲

福原愛看錯人？「橫濱大谷翔平」被爆租車約會　拒付5萬維修費

Fed維持利率不變　美股開新高！道瓊漲189點衝破33000點

Fed上調美今年經濟成長預估　預期2023年前不升息

參院全票通過　台移民之女戴琪出任美國貿易代表

冷血兒一掌甩臉「活活打死母親」！猛擊太陽穴　45秒影片瘋傳　

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

外送100元「燙青菜」倒出僅1小坨 消費者傻眼...闆娘喊：菜會縮水！

比熊犬偷溜出門「小貨車惡意輾過」　吐血身亡...飼主怒報警：跟狗道歉！

為吃免費壽司掀集體改名熱潮！內政部：記住次數免成終身「鮭魚」

《上流》珍妮狠甩河恩星巴掌太解氣！　千書真又動情前夫..朱丹泰出奧步衝康她

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

梅根爆婚禮前秘婚！　英牧師指「不可能」：她來自美國才不懂

人妻偷情被抓包！竟活生生淋油燒8歲幼子　折磨2天不治

行刑式殺戮！機車槍手「群體掃射」血洗市集58死　6孩童喪命

翁山蘇姬又被控收賄　緬官媒稱金額達55萬美元

坦尚尼亞總統馬格弗里逝世　享壽61歲

福原愛看錯人？「橫濱大谷翔平」被爆租車約會　拒付5萬維修費

Fed維持利率不變　美股開新高！道瓊漲189點衝破33000點

Fed上調美今年經濟成長預估　預期2023年前不升息

參院全票通過　台移民之女戴琪出任美國貿易代表

冷血兒一掌甩臉「活活打死母親」！猛擊太陽穴　45秒影片瘋傳　

壽司郎「不誠懇被修理」　他曝台特殊社會現象：貪便宜

華為小公主翻跳BLACKPINK被批「像在作法」　高EQ哏圖回應…笑爆

簽字離婚藏「5字陷阱」！賣雞人妻偷吃員工　賠了300萬還被告

蔡英文曾主導編列核四預算　國民黨：把能源政策當模擬城市在玩？

命理師警告「全台133鮭魚人」恐運衰財掰人緣壞　一職業最適合鮭化

徐若熙障礙！首局僅花10球奪3K　改寫林恩宇最年輕紀錄

長華連六年賺逾一股本　今年營收獲利拚創高　

梅根爆婚禮前秘婚！　英牧師指「不可能」：她來自美國才不懂

人妻偷情被抓包！竟活生生淋油燒8歲幼子　折磨2天不治

「億級男星」0偽裝嗑水煎包！凌晨帶醉意現身行天宮站…網：沒偶包

機械舞女Dancer演「真人版VR」　畫面隨意縮放、她的姿勢任你喬

國際熱門新聞

「橫濱大谷翔平」被爆租車約會　拒付5萬維修費

冷血兒一掌甩臉　活活打死母親

智慧手錶意外成她揭發男友劈腿鐵證

美股受Fed預測激勵收漲　道瓊標普再創新高

她最渴望自由！字跡解析梅根、凱特、黛妃個性

美國國家衛生院：「AZ疫苗」不太可能引發血栓

參院全票通過　台移民之女戴琪出任美國貿易代表

Fed上調美今年經濟成長預估　預期2023年前不升息

正妹狂炫「13公分」　笑：下面更長

坦尚尼亞總統馬格弗里逝世　享壽61歲

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

日本體育課要脫內衣！男師「親自確認胸部」

男PO「愛妻便當」爆紅！滿滿白飯+發黑剩菜

美女重機騎士「真面目」讓網友崩潰

更多熱門

相關新聞

緬甸華裔少年喪命　母悲喊：我恨中國

緬甸華裔少年喪命　母悲喊：我恨中國

緬甸軍事政變掀起大規模示威抗議，警方血腥鎮壓已造成至少148名示威者犧牲。繼先前頸部中槍身亡的19歲華裔少女，14日又傳出一名華裔少年遭警方擊斃。他的父母16日在喪禮上哭得傷心欲絕，呼籲中國政府幫助華僑，推翻緬甸軍政府。

工廠男自墜攪拌機　上半身慘被絞碎

工廠男自墜攪拌機　上半身慘被絞碎

捐內衣救緬甸！　台網急徵5千件

捐內衣救緬甸！　台網急徵5千件

當地人曝：緬甸外資工廠「軍隊燒的」

當地人曝：緬甸外資工廠「軍隊燒的」

緬甸民眾攻擊陸企波及台商　外交部：已洽安全旅館安置10台灣人

緬甸民眾攻擊陸企波及台商　外交部：已洽安全旅館安置10台灣人

關鍵字：

翁山蘇姬緬甸

讀者迴響

熱門新聞

30→13°C變天回冬！吳德榮：最強一波

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

肯德基價格出包　8萬人半夜買爆

吃酒店妹意外抓根！大哥下「封口令」打人

北市酒店丟自製炸藥　20歲男投案

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

媽媽爆「你只剩1次」　他改名鮭魚GG了

16歲少年大戰3人妻2hrs！　當場休克喪失性功能

開門4小時28名「鮭魚」吃爆壽司郎

林森北路手榴彈炸裂　路人驚嚇狂奔

今來9隻鮭魚！壽司郎店員崩潰對話

富少撞死人喊「受打擊」！躲記者竟諷：可憐了

改3次名只能實至名鮭？有特例可無限改

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

女工遭魔神仔抓交替！靠他躲死劫

更多

最夯影音

更多
波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」
遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面