內衣高掛嚇退軍隊！　台粉專急徵「5000件女性內衣」救緬甸

▲緬甸軍政府相當迷信，不能從女性衣著或是污穢物底下經過。（圖／翻攝自Facebook／Seeing Taiwan Girls捐內衣到國外）

記者陳怡靜／綜合報導

緬甸軍事政變衝突持續升溫，軍方不斷用武力鎮壓，當地民眾祭出妙招，紛紛高掛女性內衣阻撓軍隊前進。台灣民間團體發起「捐女性內衣」活動，希望能夠募集到5000件送至緬甸，幫助當地民眾，「平時穿著支撐，危急時逃命防身」，立刻獲得熱烈回響。

臉書粉專「Seeing Taiwan Girls捐內衣到國外」發起「急徵5000件內衣供緬甸」活動。粉專表示，緬甸傳統信仰小乘佛教，其中一條戒律是「不得於女性衣著與污穢物下走過。」緬甸軍事首領十分迷信，於是緬甸人民祭出狠招對付軍政府，「把女性的內衣與衛生棉掛在他們的照片上」，讓軍方倒大楣。

▲▼緬甸民眾將內衣和衛生棉掛在軍政府的照片上。（圖／翻攝自Facebook／Seeing Taiwan Girls捐內衣到國外）

據了解，緬甸軍政府仍相當迷信。《路透》報導，緬甸民眾表示，「雖然年輕人不採信這說法，但士兵們卻深信不疑，也因此成為他們的弱點，在面對戰火時，我們能靠這招拖延時間保命。」



該粉專也列舉出許多過去緬甸軍政府的荒謬事蹟，認為目前緬甸人民想出的「高掛內衣招數」，算是「以其人之道，還至其人之身」。至於是否有達到效果，粉專也透露，目前軍方只要看到前方吊掛女性內衣、長裙和衛生棉等物品，士兵們得爬上車棚取下，才能繼續前進，「這些守舊貶低女性的戒條，也默默為民主義士們爭取更多逃跑與生存的機會。」

這次粉專希望能成功募到5000件女性內衣送達緬甸，不僅平時可以讓當地女性穿著，危急時也可以化身為保命護身符，幫助大家逃命防身，同時兼顧愛護環境、贈與她人延續使用。貼文一出，立刻獲得許多網友分享轉傳，粉專經營者也透露，已經收到部分捐助，正全力打包裝箱中。