最新鮑魚之亂！「新鮮活鮑」7天免費暢遊直播間　新北男中了

▲SWAG推出「鮑魚之亂」活動。（圖／翻攝SWAG臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

號稱亞洲最大的私密成人平台SWAG跟上全台「鮭魚之亂」，要尋找「新鮮活鮑」，只要姓名內有「鮑魚」二字，就可直播間7天免費暢遊，引發網友討論。有人點名新北市一名全名36字的陳姓男子符合資格。

壽司郎連2天「愛的迴鮭，尋人啟事」活動在周三登場，今天（18日）是最後一天，讓姓名有「鮭魚」的客人同音1字9折、2字5折，同音同字整桌免費。由於難度太高，全台掀起改名潮，截至17日已有135名「鮭魚」，有網友預言，今將湧現大量鮭魚塞爆店家。

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▲▼壽司郎的行銷活動意外引起全台「鮭魚之亂」。（圖／台灣壽司郎提供）



「我們不要鮭魚，我們要鮑魚」，SWAG也搭上這股風潮，在臉書粉專宣布「鮑魚之亂」活動，即日起到周五之前，姓名內有「鮑魚」二字，同音異字亦可，即享直播間7天免費暢遊。

對此，有網友發現，新北市有一名陳姓男子符合資格。原來陳男搭上鮭魚之亂，將名字改成「陳愛台灣國慶鮑鮪鮭魚松葉蟹海膽干貝龍蝦和牛肉美福華君品晶華希爾頓凱薩老爺」共36字，其中剛好有鮑魚，讓網友笑說「吃完鮭魚改吃鮑魚，讚啦。」內政部則提醒，改名原則一生最多3次機會，如果超過次數，可能一輩子揹著奇特姓名。

▲▼有男大生改名「傅鮭魚」帶朋友爽吃壽司郎。（圖／記者黃士原攝）



▼新竹有高中生改名「鮭魚」帶朋友去壽司郎巨城店吃免費。（圖／記者陳凱力攝）

