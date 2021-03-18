改名「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」　台南哥秀身分證：爽拿免費新手機！

▲一次滿足3個願望！（圖／楊姓網友提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／採訪報導

日本連鎖壽司店「壽司郎」推出優惠活動，只要名字叫「鮭魚」，就可以免費吃到爽，意外掀起「鮭魚之亂」；除了壽司郎以外，成人交友平台「SWAG」和電信業者「亞太」也推出類似活動，一名男網友就特別改名為「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」，一次滿足3個願望。

這名楊姓男網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文表示，「一個名字滿足我3個願望！」從他PO出的照片可以見得，楊男今（18）日特別去戶政事務所將名字改為「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」，因為除了壽司郎以外，亞太電信、SWAG也推出類似活動。

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▲名為「亞太」就送一支NOKIA手機。（圖／翻攝自Facebook／亞太電信Gt新市仁愛門市）

據了解，壽司郎3月17日、18日推出「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，只要姓名與「鮭魚」同音同字，即可享免費優惠。活動一出，就有不少人爭相改名為「鮭魚」。因此，其他業者也相中商機，跟上這波風潮，像是「SWAG」就在粉專寫道，19日前姓名有「鮑魚」者，即可在直播間7天免費暢遊；另外，「亞太電信」的新市仁愛門市也發出「尋人啟事」，即日起至30日止，只要名字與「亞太」同音同字，就送一支NOKIA手機。

▲名有「鮑魚」即可在直播間7天免費暢遊。（圖／翻攝自Facebook／SWAG）

「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」向《ETtoday新聞雲》記者透露，他晚點就要去壽司郎吃壽司，目前已經約團了；至於為何會改這個名字，並不只是一時興起，「因為我原本名字叫楊過，所以本來就要改別的了」，既然都要改名了，那不如趁這次機會先拿一波優惠，之後會再改成全新的名字。另外他也提到，其實改名時，戶政事務所的人員會提醒還有幾次改名次數，所以不用太擔心。

▲楊男是真的改名，不是P圖！（圖／楊姓網友提供）

不少網友得知後，紛紛留言回應，「天啊好好笑」、「我還在等特斯拉」、「這個聽起來划算多了」、「你贏了」、「鮑魚好像比較優惠」、「太強」、「改天可能還有魚翅、龍蝦」、「那些店家都低估台灣人的實力了」、「這個可以用一魚三吃、一舉三得來形容了」、「這個猛了！一箭三雕，這個名字更划算」。