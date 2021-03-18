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快訊／壽司郎鮭魚之亂！　單日全台186人「鮭化」吃爆

記者簡仲豪／綜合報導

壽司郎「鮭魚」活動引發的改名風潮持續發酵中，各地都傳出有人改名成「鮭魚」去吃壽司，根據壽司郎統計，截至17日休店為止，全台共有186名鮭魚先生/小姐前往用餐！

▲▼台中郭姓女大生為了跟上壽司郎活動，一早改名為「郭鮭魚丼飯」。（圖／讀者提供）

▲台中郭姓女大生為了跟上壽司郎活動，17日一早改名為「郭鮭魚丼飯」。（圖／讀者提供）

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壽司郎總經理出口好太郎聽到時滿驚訝，他回應，為了吃壽司郎而去改名，一定是很喜歡壽司郎，因此很歡迎「鮭魚先生」、「鮭魚小姐」來用餐。鮭魚之亂也驚動內政部出面提醒，改名原則一生最多3次機會，如果超過次數，可能一輩子揹著奇特姓名，沒有算準的話，「小心踏上不『鮭』路」。

台灣壽司郎行銷課課長王梨螢今(18)日也表示，這次的活動超出預期，反應相當好好，很謝謝大家。她也坦承，當初規劃就想過會有因此去改名，但沒想到會這麼多人，希望今天人數可以超過明天，越多人來越好，大家一起共襄盛舉。

針對為什麼選擇鮭魚，王梨螢指出，鮭魚是最民眾喜歡的前3名魚種，但不僅線鮭魚，後續也會根據不同季節推出不同產品活動。

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