觀察改名身分證！他得結論「都87～92年生」　網笑瘋：鮭魚世代

▲鄉民觀察發現，很多改名的人出生年份落在89年至92年。（圖／翻攝臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

壽司郎日前引爆一場「鮭魚之亂」，截至17日，全台約有135人改名「鮭魚」。其中有不少鮭魚都秀出自己的身分證，就有網友發文表示，他仔細看了一下鮭魚們的身分證，發現這些人「都還蠻年輕的耶！」甚至出生年份都落在某個區間。原PO就不禁好奇發問「為什麼都是這個年紀的去改名呢？」

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「為什麼改成鮭魚的都是87-92出生的人？？」文中提到，最近一大堆人為了免費鮭魚壽司跑去改名，「但仔細看了一下他們的身分證，都還蠻年輕的耶！幾乎都落在87-92這個區間」，忍不住好奇，為什麼都是這個年紀的人去改名。

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以原PO的觀察來計算，87至92年出生的人，目前年紀是18至23歲，就有網友秒懂，「大學生啦」、「就滿20-出社會前啊」、「大學生時間多，有膽子做瘋狂事啊」、「我倒覺得大學生這樣玩很正常啊」、「因為86以上的就是開始當社畜了，沒那時間」、「年輕人才有辦法吃多，老人吃沒幾盤就吃不下了。」

▲台中郭姓女大生是89年出生。（圖／讀者提供）

看到這個有趣的觀察後，其他人紛紛留言熱論，「以後這個區間就叫做鮭魚世代」、「老一點的請假吃不划算啊」、「你忘了說，還集中在男性XD」、「87以前的應該出社會在上班沒空吧」、「只是我們30歲世代年輕時沒遇到這種宣傳罷了」、「那是他的自由跟選擇啊！」

其中，就有一位網友分析，「因為算一算（自己）也沒多少錢，一桌吃到1萬好了，自己只1/6，年紀大一點、有經濟能力的人就比較懶得去做這種事了」，另外，這種活動還要揪得到一桌人才感覺划算，或是被朋友感謝感覺很好，「但年紀比較大，你同學、朋友要工作什麼的，想揪一桌也不容易。」