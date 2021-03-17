命理師揭露清明掃墓禁忌！　6水果千萬不能祭拜、跨墳墓都是大忌

▲專家點出掃墓禁忌。示意圖，與本文無關。（圖／記者楊熾興翻攝）



記者邱茀濱／綜合報導

清明連假即將到來，不少人準備返鄉掃墓，但祭拜祖先有哪些禁忌你知道嗎？對此，命理專家楊登嵙除了點出6種水果不宜當供品，還提醒在7種狀況下需要特別擇日掃墓。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，掃墓時有6種水果不建議拿來祭拜祖先，包括鳳梨、香蕉、葡萄、荔枝、龍眼及釋迦等。因為鳳梨的閩南話叫「旺來」，旺旺來恐怕有一個接一個過世的意思；香蕉閩南話也有「招」，有招來過世之意。

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他續指，葡萄、荔枝、龍眼則都是一整串，有死一整串的忌諱；釋迦則因形似迦摩尼佛頭，若拿來拜拜對神明很不敬，且折煞祖先不好，應該盡量避免。而且掃墓要在清晨5點至下午3點前完成，因為3點後「陽氣已逐漸消退，陰氣逐漸增長，若運氣低的人，很容易會招惹陰靈邪氣纏身或騷擾。」

此外，他特別提醒，由於墓地是陰靈的安居之所，所以民眾掃墓時不可跨過墳墓，而且也不要踐踏別家墳墓中央及供桌，或對他人墓穴設計做評論，如果遇到不好的氣場，容易惹到一身麻煩回家。

至於掃墓在什麼狀況得擇日看好日子呢？楊登嵙點出7種狀況，包含要鋤草，甚至要將小灌木連根拔除；墳上的泥土沖刷流失，要補充泥土；墳墓有龜裂現象，需攜帶水泥填補維修；先人骨灰要進塔；先人遺骸要下葬；先人遺骸要撿骨；骨灰甕因地震或其他原因移位，必須要歸位等。

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