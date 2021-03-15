清明時節近+久旱不雨　南投上週末「單日35起火警」破紀錄

記者高堂堯／南投報導

久旱不雨，加上清明時節漸進，南投各地火警頻傳，上週六（13日）甚至創下單日35起火警的歷史新高，13鄉鎮無一倖免，幾乎全是公墓雜草火警；其中魚池鄉第12公墓當天竄出大火，差點波及魚池鄉假日休閒廣場，險象環生，也累垮了消防弟兄。

▲魚池第12公墓發生火警，火星險波及中潭公路對面的假日休閒廣場木屋。（圖／民眾提供）

南投消防局指出，魚池鄉當天從清晨6點多就開始傳出雜草和公墓火警，火勢最大的就屬第12公墓，熊熊火勢吞噬了大片邊坡雜林，不時傳出「劈哩啪啦」的刺耳巨響，大批警義消也人車出動，全力射水灌救。

▲魚池第12公墓發生火警，火星險波及中潭公路對面的假日休閒廣場木屋。（圖／民眾提供）

由於公墓緊鄰中潭公路，馬路對面魚池市區，又逢假日車潮洶湧，濃煙不但影響交通視線，隨風飛揚的火星甚至遠遠飄過大馬路，飛到魚池鄉假日休閒廣場的木造建築屋頂上，逼得消防隊只能再派遣水箱車到公墓對面鎮守，就怕星火燎屋，所幸最後順利將火勢撲滅，留下燒得漆黑一片的公墓邊坡。

▲魚池第12公墓發生火警，緊鄰的中潭公路交通險受影響。（圖／民眾提供）

南投消防局指出，13日全縣13鄉鎮共傳出35起火警，其中幾乎全是公墓、雜草和山林火警，只有一起民宅火警，尤其近期水情吃緊，呼籲民眾在掃墓祭祖、燒金焚香時，務必謹慎用火，否則耗擲人力不說，水情更是雪上加霜。



►髮油始祖 神級效果 用過不變心



►台中女求前夫撤告傷害突「11樓墜落亡」 夜遊男直擊血腥現場



►獨／前空姐汽油淋夫2人重燒傷 高大成曝地獄療程「痛不欲生」



►快訊／6天連2起墜橋！國6「橋聳雲天」1男23F高墜亡…一旁留有遺書



►淚崩畫面曝！她遭賓士撞噴1樓高命危 男友跪地救：我雙手沾滿血