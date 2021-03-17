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台鐵清明連假恐200人請假！工會：人力不足也「不影響行車運轉」

▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵清明連假加開151班車，卻面臨200餘人請假的危機。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

清明連假下月登場，台鐵也積極部署疏運計畫中，不過台鐵企業工會宜蘭分會不滿台鐵片面修改班表制度，因此發起「清明疏運合法請假」連署，目前已有200餘人參與遞假單。台鐵企業工會理事長陳世杰今日表示，台鐵同仁請假機率不高，即使車站人力不足，也不至於影響行車運轉。

目前宜蘭分會已有逾200人連署清明休假不上班，今日將前往台鐵企業工會總會遞交書面資料走完最後流程。台鐵企業工會宜蘭分會理事長吳俊義昨表示，只要台鐵願意恢復成去年7月以前的上班模式，分會的行動就會馬上停下來。

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陳世杰今日受訪時表示，今日台鐵局召集全台模範勞工至總部拍照，宜蘭分會也會派員北上，並提交連署書，總會尊重同仁不出勤的態度，但務必辦妥請假手續。

▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵企業工會稱，人力不足並不影響行車運轉。（圖／記者呂佳賢攝）

陳世杰指出，台鐵同仁真的請假的機率不高，除交通部長林佳龍日前已給出善意回應，輪班制度在明年之前不會變動外，台鐵局也正與員工溝通中，他說，即使車站人力不足，也不至於影響行車運轉。

台鐵規劃變更輪班制度，將現行的「三班制」改成「四輪三班」，也就是將一天24小時分為日、小夜、大夜3個8小時班，由四組人去輪替，希望讓員工上班時數保持在一天8小時、周休二日、無人加班的情況。但因為變更輪班制度，將大幅降低加班費，變相減薪，每月薪水平均少8000到1.1萬元，引發員工不滿，發起清明連假合法請假連署。

台鐵因應清明連假規劃加班車疏運，自4月1日(星期四)起至4月6日(星期二)止計6天，全線加開各級列車總計151班。其中包含東線實名制列車6班、樹林=花蓮優惠復興號8班。

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