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台鐵清明連假疏運恐出包！上百員工「不滿強迫改班表」怒遞假單

▲▼台鐵,台鐵司機,站務人員,勞工,一例一休,輪班制,變形工時,交通,大眾運輸,雙鐵,火車,鐵道,月台,列車長。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵規劃變更輪班制度，擬將現行的「三班制」改成「四輪三班」，引發部分員工不滿。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

下個月即將迎接清明連假，不過台鐵企業工會宜蘭分會因不滿台鐵擬變更輪班制度，由現行三班制改成四輪三班制，醞釀發起清明休假連署。台鐵產業工會也發文表態支持。據了解，目前台鐵企業工會宜蘭分會約有240人連署抗議，其中有100餘人將於清明連假的4月2日到5日期間請假。

台鐵規劃變更輪班制度，將現行的「三班制」改成「四輪三班」，也就是將一天24小時分為日、小夜、大夜3個8小時班，由四組人去輪替，希望讓員工上班時數保持在一天8小時、周休二日、無人加班的情況。但因為變更輪班制度，將大幅降低加班費，每月薪水平均少8000到1.1萬元，引發員工不滿。

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台鐵企業工會宜蘭分會有鑑於台鐵局即將單方片面更動勞動條件，不顧既有團體協商共識與會員權益，擬以「國定假日合法不出勤」具體行動抗議。據了解，目前宜蘭分會約有240人連署抗議，其中有100餘人將於清明連假的4月2日到5日期間請假。

▲▼台鐵,台鐵司機,站務人員,勞工,一例一休,輪班制,變形工時,交通,大眾運輸,雙鐵,火車,鐵道,月台,區間快車,區間車,電聯車,通勤列車,列車長。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵規劃變更輪班制度，擬將現行的「三班制」改成「四輪三班」，衝擊員工加班費。（圖／記者李毓康攝）

台鐵產業工會日前也表態支持企工宜蘭分會「清明休假連署」，產工表示，台鐵局身為中央機關與國營鐵路龍頭，身負環島國民疏運重任，員工均戰戰兢兢工作，不論何種假期，均有員工駐守崗位完成使命。

產工指出，台鐵局不思龍頭身份，理應帶頭健全勞動條件，亦不願廣納環島各處員工之聲音，十足令人遺憾。 企業工會宜蘭分會重視員工聲音，主動發起連署，產工會樂見並表達支持。產工也已蒐集各地員工所回饋之問卷，一同為底層員工沈默的聲音發聲。

台鐵企業工會理事長陳世杰表示，企工有跟台鐵簽署團體協約，如果要變更制度需要與工會協商，現在輪班制度尚未變動，要實行還有一段路要走，因此總會並沒有要發起進一步行動。

陳世杰表示，工會尊重會員國定假日不出勤行動，但認為應該要有完整程序，避免自身權益受到影響。另外，台鐵企業公會也強調，在台鐵還沒跟工會協商之前，絕對反對實行三班制改為四輪三班制。

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