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人妻拒清明祭祖嗆：再煩就幫兒改姓　吐457字驚世真相風向秒轉

記者黃翊婷／綜合報導

再過兩個多禮拜就是清明節，一名人妻在臉書PO文抱怨，丈夫頻頻要求她回去幫忙準備祭祖，心裡真的覺得很煩，「再煩我就幫我兒子改姓，讓你媽知道厲害！」不過，網友們看完整篇457字的文章，風向瞬間轉變，還留言酸諷，「感覺（妳）有驚世媳婦的潛能」、「怎麼感覺妳的問題比較大」。

▲▼新手媽媽,寶寶,新生兒,嬰兒,母子,母女。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO揚言要幫兒子改姓。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO在臉書「靠北老公2.0」的PO文中提到，當初結婚的時候，夫家一直找媒人來「殺價」聘金，小氣到不行，婚後常常早上8點就被叫起床，一醒來就是忙著洗菜、做菜，還要洗馬桶、拖地，老婆都快變成煮飯婆或女傭，就連夏天吹冷氣也會被管，不能吹24小時，但房間明明就超級熱。

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「連生兒子的紅包都只包8000元，我閨蜜生孩子紅包是2萬元起跳。」原PO接著說，生完孩子做月子，夫家月嫂只請兩週，反觀閨蜜都是住月子中心，這就算了，婆婆連嬰兒衣服都是撿二手的，「是把我兒子當乞丐嗎？每次對都外人都說這是她的金孫，金個屁，真的金孫就會去買名牌衣服給送給孫子穿！」

▲▼紅包、紅包袋、過年、春節（圖／記者李孟璇攝）

▲原PO羨慕閨蜜生小孩收到2萬元的紅包。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

原PO表示，因為清明節快到了，丈夫一直要求她回去幫忙準備祭祖，但一想到之前受到婆婆刁難，她就覺得很煩，「你（丈夫）一直說，煩死了，再煩我就回娘家，讓你一年只能看一次兒子，再煩我就幫我兒子改姓，讓你媽知道厲害！」

不過，大多數網友看完整篇文章，認為這如果不是反串或是幻想文，那就是原PO的價值觀有問題，「感覺（妳）有驚世媳婦的潛能」、「說實在的，妳也是一個不簡單的媳婦，看文章語氣，妳以後會比婆婆還厲害」、「怎麼覺得妳的問題比較大，今日媳婦，明日婆婆，記得妳今天說過的話，改天換妳媳婦說同樣的話時，不要覺得奇怪喔」。

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