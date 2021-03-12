清明節「前2周末」國道單一費率再7折！圓山－高雄通行費省130元

▲高公局呼籲民眾可提前返鄉掃墓，避免壅塞。（圖／高公局）

記者李宜秦／台北報導

為鼓勵民眾提前返鄉掃墓，以分散國道車流，交通部高公局於清明連假前2週休的3月20日、21日、27日及28日，國道收費採單一費率再7折，圓山到高雄通行費可省130元。

高公局指出，經試算小型車中長途旅次之通行費率為每公里0.63元，台北(圓山)至高雄之通行費僅213元，較一般費率之343元節省130元 (如附表)，至於短途用路人費用略有增加，籲請短途用路人改行駛地方道路，均衡各級道路使用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼清明節前兩周末國道採單一費率再七折。（圖／高公局）

另為紓解清明節連假前2週休國5壅塞車流，高公局於前1、2週六(3月20日、27日) 0-12時比照連假封閉國5石碇及坪林南向入口，前1、2週日(3月21日、28日)15-20時比照例假日實施國5頭城、宜蘭、羅東及蘇澳北向入口高乘載管制。

至清明節連假期間高公局亦實施多處匝道封閉措施，包括連假第1、2日0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口，0-24時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口；連假第3、4日7-19時封閉國1虎尾北向及國3名間雙向入口，0-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。