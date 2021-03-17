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新北在地農村創意行銷講座　讓地方特點添上不同色彩

▲新北在地農村創意行銷講座 讓地方特點添上不同色彩。（圖／新北市農業局提供）

▲新北在地農村創意行銷講座，讓地方特點添上不同色彩。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局為了增進在地社區的創意行銷能量，將18日舉辦兩場免費講座，每場限額20位報名。講座邀請「島內散步共同創辦人」魏兆廷主講課程「島內散步_如何設計一場體驗」以及「聖米爾管理顧問」薄懷武主講課程「故事行銷與創意文案」，分享如何以創新的角度，讓在地農村和農產品有更多曝光機會。

農業局表示，18日課程上午場由魏兆廷主講「島內散步_如何設計一場體驗」課程，他曾設計台灣在地客製化小旅行超過100場，將帶領學員們學習如何從尋常的遊程中找尋其特色，透過盤點資源、分析問題找出最適合的當地旅遊行程，達到永續發展並推廣社區特色的目的。

下午場由薄懷武主講「故事行銷與創意文案」課程，他多次擔任勞動部勞動力發展署創業顧問，擅長結合戲劇專業與廣告行銷，今日以故事為行銷要點，教導學員如何透過創意文案公式及行銷角色設定抓住消費者的心，並能延伸將故事聯結社區在地特色，加深民眾對於社區的認識，也同時提升購買意願。

農業局說，講師會透過互動和案例分享將己身的經驗分享給學員們，讓大家學習從社區特色中尋找獨特的亮點，再透過故事和行銷方式加以放大，並希望透過此次課程學習到從新角度去剖析和行銷社區，最終能發展出不同的特色化行程及商品，吸引更多外地的遊客前來當地駐足旅遊。

農業局長李玟表示，農業局為了善加推廣社區的特點和長處，邀請講師分享自身經驗，幫助新北市在地社區發展特色遊程及明星商品，進而營造出良好的旅遊氣氛，歡迎有興趣的農再社區、培根社區、青年農民與一般民眾共襄盛舉，欲報名參加者請參考下列課程資訊：報名資訊：採線上報名，請至「新北市農業局-稼日蒔光」臉書專頁。

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