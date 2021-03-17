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萬里隧道區間測速公路總局下架　新北警加強移動式測速器取締超速違規

▲萬里隧道,區間測速。（圖／記者郭世賢攝）

▲萬里隧道區間測速公路總局下架，新北警加強移動式測速器取締超速違規。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

2018年公路總局在新北市「萬里隧道」，建置第一個區間測速路段，2年後故障也過保固期，公路總局便停止使用。新北市警察局交通大隊鄭永裕強調，為了守護民眾的用路安全，雖然沒有區間測速，但仍會持續在隧道兩端出入口，加強移動式測速器取締超速違規，請附近的居民安心。

萬里隧道「區間測速」路段違規處理，是新北市政府警察局依據公路總局所送的區間測速違規舉發資料，確證後再依違章予以罰款，自2018年7月啟用以來，不僅違規件數大幅下降95%，交通事故也下降79%；不過區間測速設備於2020年7月逾保固期故障，第一區養護工程處評估執法措施已有成效，且修繕成本過高，不規劃修復再啟用，保留現場牌面警示駕駛人。

公路總局第一養護工程處景美工務段長陳弘翰表示，因萬里隧道「區間測速」當初建置的時間比較早，過了保固期之後，公路總局在評估現場事故已經有改善，這個部分對於現場的車流，還有駕駛人都已經有一定的教育情形下，就暫不予修繕。

▲萬里隧道,區間測速。（圖／記者郭世賢攝）

▲「區間測速」科技執法之⽬的在於減少交通事故、減少警⼒耗費、降低員警攔撿風險與降低執法成本。

當地居民朱姓民眾表示，2年前設置區間測速後，隧道再也沒有聽說過有重大及死亡車禍，經過此路段都會自動減速，到了假日也不會影響車流壅塞的問題。民眾聽到區間測速下架覺得「很可惜！」應該繼續修復設置比較好，不過還是有民眾說，「其實除非你有在那邊宣導說不照相，不然一般人都還是會認為說有區間測速。」

新北警交通大隊長鄭永裕指出，「區間測速」科技執法之⽬的在於減少交通事故、減少警⼒耗費、降低員警攔撿風險與降低執法成本，另藉由科技有效的執法，當可杜絕駕駛⼈違規僥倖投機⼼態，實施後違規件數預期會⼤幅降低，進⽽減少傷亡風險，畢竟⽣命無價必須珍惜。

新北警交通大隊長鄭永裕表示，有鑑於現在民眾都習慣遵守隧道速限，已經達到行路安全的設置目的，因為萬里隧道內為直線車道，兩端出口為急彎路型，車速過快易失控發生事故，呼籲安全是回家唯一的路，用路人落實依速限行駛，不要心存僥倖，以保障用路安全及交通順暢。

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