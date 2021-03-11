天道盟「為愛網內互打」+基隆潑水哥坐大　警掃蕩16人2收押

記者郭世賢／基隆報導

全國不斷發生幫派暴力事件！基隆市政府警察局為貫徹「掃蕩黑道幫派」決心，展現警方嚴正執法，3日至10日執行「全國同步掃黑行動」專案，檢肅治平目標2名、共犯13名，治平目標之一蔡姓男子，因加入天道盟太陽會後，不斷糾眾鬧事影響治安，10日警方將蔡男及其手下等9人拘提到案，將蔡男等人依違反《組織犯罪防制條例》等罪移送法辦，法官裁定羈押。

▲基隆警強力掃蕩黑道幫派，阻斷黑幫金流拘提天道盟成員16人。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方調查，蔡男因想積極成名上位，自2020年6月起不滿被崁仔頂漁市店家潑到水，就夥同友人毆打對方，並在深夜遇到酒客，藉故滋事毆打、毀損財物。甚至教唆小弟多次至其中一名被害人親屬經營之店家威脅恐嚇，致被害人心生畏懼，案經基隆地檢署吳美文檢察官指揮下，兵分10餘路，在基隆市、新北市等處將蔡嫌及其手下等9人拘提到案，並起出行動電話8具、作案用開山刀1把、球棒1支等證物。

警方表示，另檢肅對象天道盟成員黃男為首之暴力犯罪集團，因感情糾紛即率眾傷害同幫派成員，案經基隆警第一分局與汐止警分局共組專案小組，拘提黃嫌及5名成員到案，並查扣第一級毒品海洛因13.88公克、第二級毒品安非他命40.73公克等證物，警訊後依涉組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、恐嚇、毀損、傷害等罪嫌移送法辦。

▲基隆市警察局長林炎田表示，從黑幫源頭阻斷金流，斬斷暴力後患，展現維護治安決心。

基隆市警察局長林炎田表示，為強化公權力強勢執法，幫派涉入暴力犯罪不容滋長，將第一時間壓制各項不法暴行、消滅氣焰，積極以組織犯罪偵辦，另查處幫派維生行業，從源頭阻斷金流，斬斷暴力後患，展現維護治安決心，捍衛民眾安全、安居、安心的生活環境。

基隆市政府警察局自3月3日至10日執行「全國同步掃黑行動」專案，檢肅治平目標2名、共犯13名外，並對各分局轄內幫派成員經常聚集地點或易生治安事故的娛樂視聽場所執行威力掃蕩（動用警力376員、臨檢場所94處），查獲7名幫派成員涉嫌刑案，另偵破各類刑案71件89人。

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