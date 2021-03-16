萬里隧道區間測速下架「保留警示牌」　兩端改移動式取締超速

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區「萬里隧道」是全台灣第一個啟用區間測速的路段，由公路總局第一區養護工程處建置維護，因隧道內的區間測速，在2020年7月逾保固期故障後，且修繕成本過高，所以下架未啟用。新北市警局交通大隊鄭永裕強調，目前會在兩端出入口，加強移動式測速器取締超速違規，守護用路安全。

▲萬里隧道區間測速公路總局下架，新北警加強移動式測速器取締超速。（圖／記者郭世賢攝，下同）

萬里隧道啟用「區間測速」路段，新北市政府警察局接收違規資料後認證舉發，自2018年7月啟用以來，不僅違規件數大幅下降95%，交通事故也下降79%；因區間測速設備於2020年逾保固期故障，第一區養護工程處評估執法措施已有成效，且修繕成本過高，暫不規劃修繕事宜，保留現場牌面警示駕駛人。

新北警交通大隊表示，經觀察萬里隧道行駛車流，並無明顯超速行駛情形，且設備暫停後， 僅發生兩起未注意車前狀況之財損受傷事故，顯見區間平均速率執法見成效，駕駛人行經萬里隧道已養成遵守道路速限行駛之習慣。

新北警交通大隊長鄭永裕指出，統計2020年7月迄今，金山區台2線沿線已取締280件超速違規及585件其他交通違規；區間測速設備暫停後，金山警分局除運用移動式測速照相設備，並加強沿線巡邏勤務，防制交通事故，警方將持續觀察事故狀況，機動調整防制勤務作為。

▲萬里隧道「區間測速」。

當地居民朱姓民眾表示，2年前設置區間測速後，再也沒有聽說過有死亡車禍或意外車禍發生，經過此路段都會自動減速，到了假日區間測速也不影響車流的問題。居民聽到區間測速下架都覺得「很可惜！」，因為執行成效不錯，為了保護用路人的安全，及居民的安寧，應該繼續設置會比較好。

新北警交通大隊長鄭永裕提醒用路人，萬里隧道內為直線車道，兩端出口為急彎路型， 如車速過快易失控發生事故，呼籲用路人落實依速限行駛，並遵守各項交通規則，保障用路安全及交通順暢。

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