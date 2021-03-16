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萬里隧道區間測速下架！全台首創執法新招：過保固修繕成本高

▲萬里隧道,區間測速。（圖／記者郭世賢攝）

▲萬里隧道「區間測速」下架未續用，公路總局：過保固期修繕成本高。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區「萬里隧道」是全台灣第一個啟用區間測速的路段，由公路總局第一區養護工程處建置維護，第一養護工程處景美工務段長陳弘翰表示，在2020年7月逾保固期故障後，且修繕成本過高，所以下架未啟用。

萬里隧道啟用「區間測速」路段，新北市政府警察局接收違規資料後認證舉發，自2018年7月啟用以來，不僅違規件數大幅下降95%，交通事故也下降79%；因區間測速設備於2020年逾保固期故障，第一區養護工程處評估執法措施已有成效，且修繕成本過高，未來將由警方不定期改用移動式測速器，來做執法。

▲萬里隧道,區間測速。（圖／記者郭世賢攝）

▲萬里隧道「區間測速」下架未續用。

公路總局第一養護工程處景美工務段長陳弘翰表示，因萬里隧道「區間測速」當初建置的時間比較早，過了保固期之後，公路總局在評估現場事故已經有改善，這個部分對於現場的車流，還有駕駛人都已經有一定的教育情形下，就暫不予修繕。

新北市警局交通大隊長鄭永裕提醒用路人，萬里隧道內為直線車道，兩端出口為急彎路型， 如車速過快易失控發生事故，呼籲用路人落實依速限行駛，並遵守各項交通規則，保障用路安全及交通順暢。

▲萬里隧道,區間測速。（圖／記者郭世賢攝）

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