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社會 社會焦點 保障人權

黑色轎車攔查不停　勇警要求下車竟被撞！「翻身開槍」驚險畫面曝

記者陳雕文／新北報導

新北市中和警15日晚間11點多巡邏時，要攔查一輛違規的黑色馬自達，竟遭對方衝撞機車，員警隨即上前大聲喊，「下車！」怎料駕駛竟踩油門撞警員，警員順勢翻身開了一槍，但該車仍撞開警用機車後逃逸，槍聲、飛車聲把居民嚇壞了！警方現正積極追緝中。

▲▼開槍。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，警方看到黑色馬自達在信義、興南路口違規倒車，因此上前盤查，怎料對方不下車還加速駛離，員警驅車追！到了中正、板南路口的紅燈，勇警站在馬自達的車頭前拔槍大喊，「我再說最後一次！下車！」駕駛竟抓狂踩油門衝，警員被頂開，順勢跳開並開槍，擊中車輛左保險桿，但仍被拒查駕駛逃逸成功。

▲▼開槍。（圖／記者陳雕文翻攝）

中和警指出，2名員警身體皆無傷，但派出所機車遭撞毀損，目前正調閱監視器繼續追捕該輛轎車；經查該車為租用車輛，經調閱監視器及分析租用紀錄，研判駕駛人應為46歲呂姓男子，將以車追人，並針對相關路口擴大調閱，以儘速將犯嫌查緝到案，依法究辦。

從密錄器畫面可發現，黑色馬自達不顧警方性命，為了逃跑加速衝撞，好在勇警迅速反應，才沒受傷；不少居民被夜晚的槍響、飛車聲嚇到，也有人在地方社團「我是中和人」發文表示，「連城路這裡怎麼一堆警車聲，發生什麼事」，引起社友討論，紛紛留言「好恐怖，晚上還是乖乖待在家裡」、「聽得心好恐慌」、「剛剛好大的聲響」。

▲▼開槍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼開槍。（圖／記者陳雕文翻攝）

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