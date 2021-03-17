高雄19人改名！「鮭魚齊天大聖財神爺之子」戶政人員笑慘了

▲壽司郎推出免費活動，讓全台掀起改名熱潮。（圖／台灣壽司郎提供）

記者許宥孺／高雄報導

日本連鎖壽司業者「壽司郎」推出名字中有「鮭魚」同字者，17、18日用餐可享免費，截至今日下午3點，高雄已有19人改名「鮭魚」，其中還有人改為「鮭魚蛋炒飯」、「鮭魚齊天大聖財神爺之子」、「吾鮭魚誰」等名，令戶政人員備感新奇。

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▲全台不少民眾改名鮭魚，準備去壽司郎大吃一頓。（圖／翻攝臉書）

高雄市民政局統計，高雄市截至17日下午3點共有19人將名字改含有「鮭魚」。有戶政人員透露，這些改名為鮭魚的人，都是年輕人，幾乎都是男性，均表示改名是為了要去壽司郎吃免費餐，有些人說活動結束後就會改回來了。

據了解，19位改名者中，有人是直接以姓氏加「鮭魚」來命名，但另戶政人員印象深刻的是，不含姓氏，有人改叫「鮭魚蛋炒飯」、「鮭魚齊天大聖財神爺之子」、「爆震鮭魚」、「鮭魚蘇堡」、「吾鮭魚誰」，特殊有創意的名字也讓戶政人員直呼：「有創意、又好笑！」

民政局表示，原則上改名最多是3次，未成年人可改名1次，成年後可以再改2次，若是3次改名機會用完，之後要找同名同姓，且比自己年長的人才能再的，而用這種同名同姓的方式改名，沒限次數。

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