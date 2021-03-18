　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

改名吃免費壽司狂賺近萬元！「還有人收費帶進場」　CP值高破表

▲▼改名叫鮭魚的男大生，衝壽司郎吃免費。（圖／記者黃士原攝）

▲改名叫鮭魚的男大生衝壽司郎吃免費。（圖／記者黃士原攝）

記者崔子柔／綜合報導

知名連鎖迴轉壽司壽司郎17、18日推出活動，只要姓名有鮭魚，整桌餐費全免，沒想到全台4縣市共有65人改名「鮭魚」，若依每餐吃10盤壽司來算，每桌6人、2天吃4餐的餐費就高達9600元，CP值相當誘人。

根據各縣市民政局資料，截至昨（17）日下午3點，台北市有20人改名「鮭魚」，新北市8人、台中市18人、高雄市19人，共65人在一天內改名，引起廣大討論，不少網友不解為何有人願意為此改名。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼全台「鮭魚」人數統計。（圖／王譯萱）

▲全台4縣市「鮭魚」人數統計。（圖／王譯萱）

改名換證規費一次50元，等到活動結束後再改回原本的名字，等於前後花了100元，壽司郎每盤壽司40元起，活動2天規定「鮭魚們」每次同桌上限6人，如果每人一餐吃10盤，2天吃4餐，餐費等於9600元（6人*每盤40元*10盤*2天*2餐），再扣掉1人改名的成本100元，整體來說就賺了9500元的餐費。

活動經過一天，「鮭魚們」紛紛在網路上分享免費吃的經驗，台中一名陳姓鮭魚就狂點到讓系統2度當機，一頓餐費將近萬元，他更宣布今（18）日會在店外駐點，用3折價格帶路人進去用餐，加減賺外快。

壽司郎剛公布該活動時，被不少網友吐槽根本沒誠意請客，「怎麼可能有人叫鮭魚」，不過現在看來，店家成功打響知名度，民眾也吃個夠本，「是要跟壽司郎『同鮭魚盡』吧」。

ET快訊
南投女工遭「魔神仔抓交替」！斷片站崖邊…靠他一招躲死劫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

改名吃免費壽司狂賺近萬元！「還有人收費帶進場」　CP值高破表

今晨大範圍濃霧　周日降13度變天！2波最低溫、降雨熱區出爐

最狂外送！牛排「免費搭船」到小琉球　船公司硬起來發公告

麥當勞「早餐熱量排行」曝光！美女營養師：一早吃這2款註定水腫

小三兒賣魚數學題算不出答案！爸爸崩潰求救　網一眼就懂：奸商

快訊／肯德基蝦皮價格出包！「6塊蛋塔只要35」　8萬份半夜賣爆

「最強一波冷」30→13°C變天回冬急凍17°C！吳德榮示警：變化很大

命理師揭露清明掃墓禁忌！　6水果千萬不能祭拜、跨墳墓都是大忌

留言說鴨肉飯太油　店家回「4字」她氣炸！老闆出面喊冤：只是滷汁

網紅「鮭魚6大男」吃6170元免錢壽司！狂照曝光　粉絲傻眼：想認識

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

外送100元「燙青菜」倒出僅1小坨 消費者傻眼...闆娘喊：菜會縮水！

比熊犬偷溜出門「小貨車惡意輾過」　吐血身亡...飼主怒報警：跟狗道歉！

為吃免費壽司掀集體改名熱潮！內政部：記住次數免成終身「鮭魚」

《上流》珍妮狠甩河恩星巴掌太解氣！　千書真又動情前夫..朱丹泰出奧步衝康她

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

改名吃免費壽司狂賺近萬元！「還有人收費帶進場」　CP值高破表

今晨大範圍濃霧　周日降13度變天！2波最低溫、降雨熱區出爐

最狂外送！牛排「免費搭船」到小琉球　船公司硬起來發公告

麥當勞「早餐熱量排行」曝光！美女營養師：一早吃這2款註定水腫

小三兒賣魚數學題算不出答案！爸爸崩潰求救　網一眼就懂：奸商

快訊／肯德基蝦皮價格出包！「6塊蛋塔只要35」　8萬份半夜賣爆

「最強一波冷」30→13°C變天回冬急凍17°C！吳德榮示警：變化很大

命理師揭露清明掃墓禁忌！　6水果千萬不能祭拜、跨墳墓都是大忌

留言說鴨肉飯太油　店家回「4字」她氣炸！老闆出面喊冤：只是滷汁

網紅「鮭魚6大男」吃6170元免錢壽司！狂照曝光　粉絲傻眼：想認識

改名吃免費壽司狂賺近萬元！「還有人收費帶進場」　CP值高破表

坦尚尼亞總統馬格弗里逝世　享壽61歲

早春穿搭從斜肩上衣、微透膚洋裝下手！9種風格化身韓系氣質小姐姐

福原愛看錯人？「橫濱大谷翔平」被爆租車約會　拒付5萬維修費

美股受Fed預測激勵收漲　道瓊標普再創新高

今晨大範圍濃霧　周日降13度變天！2波最低溫、降雨熱區出爐

Fed上調美今年經濟成長預估　預期2023年前不升息

參院全票通過　台移民之女戴琪出任美國貿易代表

【先進光慘賠大立光15億】兩方戲劇性和解　律師：合作賽局！

【防中資滲透】台積電淪苦主　分析師：中資計畫複製半導體供應鏈

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

生活熱門新聞

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

30→13°C變天回冬！吳德榮：最強一波

肯德基價格出包　8萬人半夜買爆

媽媽爆「你只剩1次」　他改名鮭魚GG了

今來9隻鮭魚！壽司郎店員崩潰對話

改3次名只能實至名鮭？有特例可無限改

女工遭魔神仔抓交替！靠他躲死劫

隔壁也是鮭魚！壽司郎吃爆「2桌餐費曝光」

北中南都出沒「鮭魚團」　網揭壽司郎1失算

命理師揭露清明掃墓禁忌！

小心別惹 3星座人品差嫉妒心強

獨／漩渦鳴人鮭魚來了　曝戶政事務所現況

鮭魚男大生爽賺1萬　預告帶路人吃爆

逛好市多被搭訕！她一聽「請三思」秒放回2雷貨

更多熱門

相關新聞

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

「鮭魚」之亂席捲全台，YouTuber網紅雅各Jacob於17日發文，分享因為有朋友改名讓他能一同享受壽司郎免費吃的優惠，只見他們一桌6名年輕男子漢一同用餐，桌上疊出一座盤子山，還有滿滿的飲料酒杯，吃了一共6170元的免費壽司，讓大批粉絲看傻眼，他還公布身份證笑說「讚嘆偉哉鮭魚朋友」！

基隆警跟風改名「超粗大深海鮭魚王」

基隆警跟風改名「超粗大深海鮭魚王」

鮭魚男大生爽賺1萬　預告帶路人吃爆

鮭魚男大生爽賺1萬　預告帶路人吃爆

警改名「超粗鮭魚王」　宜蘭市長關切

警改名「超粗鮭魚王」　宜蘭市長關切

今來9隻鮭魚！壽司郎店員崩潰對話

今來9隻鮭魚！壽司郎店員崩潰對話

關鍵字：

壽司郎鮭魚鮭魚之亂

讀者迴響

熱門新聞

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

30→13°C變天回冬！吳德榮：最強一波

肯德基價格出包　8萬人半夜買爆

吃酒店妹意外抓根！大哥下「封口令」打人

北市酒店丟自製炸藥　20歲男投案

媽媽爆「你只剩1次」　他改名鮭魚GG了

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

16歲少年大戰3人妻2hrs！　當場休克喪失性功能

開門4小時28名「鮭魚」吃爆壽司郎

林森北路手榴彈炸裂　路人驚嚇狂奔

今來9隻鮭魚！壽司郎店員崩潰對話

改3次名只能實至名鮭？有特例可無限改

富少撞死人喊「受打擊」！躲記者竟諷：可憐了

女工遭魔神仔抓交替！靠他躲死劫

七星潭明星狗咬到未牽繩汪被打死

更多

最夯影音

更多
波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」
遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面