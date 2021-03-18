改名吃免費壽司狂賺近萬元！「還有人收費帶進場」　CP值高破表

▲改名叫鮭魚的男大生衝壽司郎吃免費。（圖／記者黃士原攝）



記者崔子柔／綜合報導

知名連鎖迴轉壽司壽司郎17、18日推出活動，只要姓名有鮭魚，整桌餐費全免，沒想到全台4縣市共有65人改名「鮭魚」，若依每餐吃10盤壽司來算，每桌6人、2天吃4餐的餐費就高達9600元，CP值相當誘人。

根據各縣市民政局資料，截至昨（17）日下午3點，台北市有20人改名「鮭魚」，新北市8人、台中市18人、高雄市19人，共65人在一天內改名，引起廣大討論，不少網友不解為何有人願意為此改名。

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▲全台4縣市「鮭魚」人數統計。（圖／王譯萱）



改名換證規費一次50元，等到活動結束後再改回原本的名字，等於前後花了100元，壽司郎每盤壽司40元起，活動2天規定「鮭魚們」每次同桌上限6人，如果每人一餐吃10盤，2天吃4餐，餐費等於9600元（6人*每盤40元*10盤*2天*2餐），再扣掉1人改名的成本100元，整體來說就賺了9500元的餐費。

活動經過一天，「鮭魚們」紛紛在網路上分享免費吃的經驗，台中一名陳姓鮭魚就狂點到讓系統2度當機，一頓餐費將近萬元，他更宣布今（18）日會在店外駐點，用3折價格帶路人進去用餐，加減賺外快。

壽司郎剛公布該活動時，被不少網友吐槽根本沒誠意請客，「怎麼可能有人叫鮭魚」，不過現在看來，店家成功打響知名度，民眾也吃個夠本，「是要跟壽司郎『同鮭魚盡』吧」。