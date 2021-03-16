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快訊／高雄男遭黑衣人強押動私刑　疑涉《含羞草》團員舞廳遭砍案

▲蔡姓男子被強押上車後帶往左營凌虐，後被送至榮總救治。（圖／記者地方中心翻攝）

▲蔡姓男子被強押上車後帶往左營凌虐，後被送至榮總救治。（圖／記者地方中心翻攝）

記者地方中心／高雄報導

高雄市新興區16日凌晨驚傳持刀擄人後再私刑！一名蔡姓男子在六合二路某店家消費後準備離開，未料卻有數名男子、疑似為蔡男的仇家，手持刀械衝上前，將蔡男強押上車並帶往左營區一處偏僻地方動私刑，造成蔡男雙腿受傷，嫌犯將人凌虐後還把人丟包，最後蔡男才被送到高雄榮總救治，所幸傷勢並無大礙。警方隨後接獲通報，緊急前往榮總找到蔡姓男子，並將他帶返所製作筆錄。

據了解這名蔡姓男子就是涉嫌日前在某舞廳前面，將網紅團體含羞草當中的超艾夾砍傷的嫌犯之一，至於這起事件是否為後續延伸，警方定調為男女糾紛。

警方表示，16日凌晨1點多接獲謝姓女子電話報案，指稱丈夫蔡姓男子在六合二路酒店消費離場後，遭不明人士帶上車，初步調查，為潘姓男子懷疑蔡姓男子與其女友有曖昧關係，因此才夥同友人將蔡男擄走並毆打，造成蔡男頭部、腳部有擦挫傷，目前已鎖定潘姓男子及犯案車輛，全力緝捕中。

回顧案情，百萬Youtuber「含羞草日記」副團長超艾夾在2月22日上午在苓雅區某舞廳門口遇襲，事發當時，他們叫了代駕正要離開，卻於離開過程中在門口見到有人在爭吵，而超艾夾見狀後，說了一句話想勸架，沒想到卻因此被對方盯上。警方調查發現，其中，段姓與蔡姓兩名男子持摺疊刀攻擊，致超艾夾背部中2刀，由友人陪同就醫，並於就醫後，至成功路派出所報案。

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