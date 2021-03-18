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壽司郎「不誠懇被修理」　他曝台特殊社會現象：貪便宜

記者陳俊宏／綜合報導

日式連鎖壽司店「壽司郎」推出優惠活動，只要名字叫「鮭魚」就可免費吃，意外掀起全台「鮭魚之亂」。對此，政治大學傳播學院兼任教授鄭自隆認為，店家促銷「不夠誠懇」，未考量到台灣特殊社會現象，因此被貪便宜的民眾「修理」，對品牌形象不見得有加到分，反而恐是傷害。壽司郎總經理出口好太郎則說，很歡迎「鮭魚先生」、「鮭魚小姐」來用餐。

▲壽司郎、鮭魚。（圖／台灣壽司郎提供）

▲▼壽司郎的行銷活動意外引起全台「鮭魚之亂」。（圖／台灣壽司郎提供）

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▲壽司郎、鮭魚。（圖／台灣壽司郎提供）

壽司郎連2天「愛的迴鮭，尋人啟事」活動在周三登場，讓姓名有「鮭魚」的客人同音1字9折、2字5折，同音同字整桌免費。由於難度太高，全台掀起改名潮，激起許多網友鬥志，台北17日就多了20隻「鮭魚」，新北26人、新竹2人、台中18人、台南13人，高雄市更多，一次29人改名鮭魚，截稿前已有至少108人改名。有網友預言，今天（18日）將湧現大量鮭魚塞爆店家。

壽司郎總經理出口好太郎聽到民眾特地改名時很驚訝，他回應，為了吃壽司郎而去改名，一定是很喜歡壽司郎，因此很歡迎「鮭魚先生」、「鮭魚小姐」來用餐。鮭魚之亂也驚動內政部出面提醒，改名原則一生最多3次機會，如果超過次數，可能一輩子揹著奇特姓名，沒有算準的話，「小心踏上不『鮭』路」。

對於店家的行銷手法，《聯合報》報導，鄭自隆表示，店家活動不夠誠懇，走「無本生意」考量，應是認為沒人叫鮭魚，可是沒考量到台灣特殊社會現象，被貪便宜去改名的消費者「修理」，對自家品牌不見得有加分，反而恐是傷害。

▲▼改名叫鮭魚的男大生，衝壽司郎吃免費。（圖／記者黃士原攝）

▲▼男大生改名「傅鮭魚」帶朋友爽吃壽司郎。（圖／記者黃士原攝）

▲▼改名叫鮭魚的男大生，衝壽司郎吃免費。（圖／記者黃士原攝）

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