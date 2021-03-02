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獨／高雄百貨業掀「制服的誘惑」！夢時代PK漢神　互爭：我最好看

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市近期掀起百貨客服人員的制服戰爭，原因起初是漢神巨蛋購物廣場在粉絲團公布新制服上線，只要留言分享制服照，就可以抽餐飲券，沒想到此舉吸引了夢時代購物中心客服也在底下留言，還開玩笑嗆聲說：「我們比較美！」但漢神也非省油的燈，直指新制服穿起來氣質典雅，頸部還配有精品絲巾，「對客人的誘惑，會很想找我們聊天」。

▲▼高雄百貨掀起制服戰。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄百貨掀起制服戰，漢神(左)主打精品典雅風格，夢時代(右)走可愛風。（圖／記者許宥孺攝）

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漢神巨蛋購物廣場在臉書粉絲團公告新制服上線，文案標題主打「制服的誘惑」，小編詢問老闆：「那要什麼風格，文靜的還是活潑的？」老闆則回：「口罩戴好的那種風格，我怕上新聞」，有趣對話先是吸眼球；同時漢神巨蛋也宣布，粉絲留言分享上班或學校制服照，就可以參加餐飲券抽獎，沒想到底下卻意外掀起百貨業的制服戰爭！

一名夢時代的客服人員就在文章底下分享制服照還留言，「我們比較美！抽ＸＸ」，小編則打趣地說：「來人，把她拉黑封鎖」，夢時代客服笑回：「真的抽到我的話不可以黑箱喔！」小編則說：「我容不下比我美的存在。」

▲▼高雄百貨掀起制服戰。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼夢時代劉姓客服表示，自家制服漂亮修飾身形。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄百貨掀起制服戰。（圖／記者許宥孺攝）

記者實際到百貨公司訪問客服人員，一名劉姓夢時代客服人員說：「目前身上穿的是冬季款，很漂亮，制服配合夢時代的顏色，女生穿起來很修飾身形和線條」，記者追問，是否已看過漢神百貨最新款的制服？劉姓客服表示，並不了解。

▲▼高雄百貨掀起制服戰。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼漢神百貨新制服上線，本館客服人員搭配全球九大精品絲巾展現典雅風。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄百貨掀起制服戰。（圖／記者許宥孺攝）

對於新制服可帶來什麼樣的誘惑？漢神百貨黃姓客服先是愣一下，然後說：「對客人服務的誘惑…就是客人看到，會很想問我們問題，客人會很想找我們講話聊天。」那和夢時代制服相比呢？黃姓客服自信地說：「他們的比較可愛，我們是俐落大方，各種年齡層穿起來都好看，所以當然是我們的比較好看！」

漢神百貨行銷部協理袁永慧表示，這次上線的新制服找來名家設計師量身製作，腰部有縮腰身的設計，穿起來很顯瘦，在漢神本館部分，公司提供所有客服人員國際精品絲巾搭配，符合公司國際精品形象，絲巾品牌是全球九大精品，每位客服人員配戴款式皆不同。

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