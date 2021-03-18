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預言「全台鮭魚之亂」結局　律師點名這135人：怎麼辦？

記者陳俊宏／綜合報導

日式連鎖壽司店「壽司郎」推出優惠活動，只要名字叫「鮭魚」就可免費吃，截至17日，全台已有135人改名「鮭魚」，而今天（18日）將是活動的最後一天。對此，律師呂秋遠預言結局，「這是一場無意義的行銷活動，鮭魚紅了，公司的臉卻綠了。」

▲▼改名叫鮭魚的男大生，衝壽司郎吃免費。（圖／記者黃士原攝）

▲▼男大生改名「傅鮭魚」帶朋友爽吃壽司郎。（圖／記者黃士原攝）

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▲▼改名叫鮭魚的男大生，衝壽司郎吃免費。（圖／記者黃士原攝）

呂秋遠17日在臉書說，在家事法院有種特殊類型的訴訟，稱之為更改未成年子女姓氏，原則上，現在已經沒有孩子出生一定要跟父親姓的規矩，而是由父母共同約定，如果約定不成，就到戶政事務所抽籤。

呂秋遠表示，往後如果未成年子女要改姓，離婚後即使單獨監護也不行，除非父母雙方同意，否則就要到法院提告，主張原來的姓氏對未成年子女不利，法官裁定後，才能改姓；改名就比較簡單，如果是單獨監護，由監護人去更改就可以，不用經過雙方同意。

呂秋遠指出，有鑑於改姓與改名這麼困難，而且依照姓名條例的規定，一生就是三次，改回來也算一次；因此，這次的壽司行銷活動，全國竟然有135人願意為了兩天的免費鮭魚壽司而改名，實在令人匪夷所思。

▲壽司郎、鮭魚。（圖／台灣壽司郎提供）

▲▼壽司郎的行銷活動意外引起全台「鮭魚之亂」。（圖／台灣壽司郎提供）

▲壽司郎、鮭魚。（圖／台灣壽司郎提供）

「畢竟，never say never，往後還有其他的行銷活動，怎麼辦？要選，當然要選CP值最高的產品」，呂秋遠寫道，改名兩天能「賺」到的錢畢竟有限，往後如果有和牛、鮑魚、干貝、帝王蟹，也跟著這麼行銷，那麼這135人已經沒辦法參加了，這不是很可惜嗎？

呂秋遠提到，「萬一以後我也辦理『離婚免費、買一送一』的改名活動，這些人怎麼辦？而且，百年以後，如果是男生，牌位上寫著，顯考鮭魚，子孫們會不會很尷尬？人生就烤這麼一次，從價格來看，烤鮭魚，當然不如烤和牛，不是嗎？」

呂秋遠說，行銷活動要能號稱成功，還在於公司或產品名稱會因為行銷而走紅；花上50萬以內，就能讓135個民眾改名，增加戶政事務所的負擔，還能行銷「鮭魚」，那當然是成功的，但是就某種程度來說，卻是失敗的。

呂秋遠表示，首先，活動辦完了，連鎖店的名稱大概不會有太多人還記得；鮭魚壽司一般壽司店都會做，所以鮭魚產品的業績提升，也不會只是獨厚這家壽司，「但是，大家都會記得，曾經有家壽司連鎖店，以心不甘情不願的折扣，讓135個台灣人浪費社會資源，願意改名叫做鮭魚。因此，這是一場無意義的行銷活動，鮭魚紅了，公司的臉卻綠了。」

▼新竹有高中生改名「鮭魚」帶朋友去壽司郎巨城店吃免費。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹高中生改名吃壽司　要挑貴的吃！家裡不知道…吃完快改回。（圖／記者陳凱力攝）

呂秋遠指出，「而且，我開始懷疑，雖然這次因為兩天免費吃鮭魚壽司的改名比例非常低，但如果中國未來真的以人民幣等值兌換台幣的條件要求台灣統一，連改名都能了，統一有什麼困難呢？」

壽司郎連2天「愛的迴鮭，尋人啟事」活動在周三登場，讓姓名有「鮭魚」的客人同音1字9折、2字5折，同音同字整桌免費。由於難度太高，全台掀起改名潮，有網友預言，今將湧現大量鮭魚塞爆店家。

壽司郎總經理出口好太郎聽到民眾特地改名時很驚訝，他回應，為了吃壽司郎而去改名，一定是很喜歡壽司郎，因此很歡迎「鮭魚先生」、「鮭魚小姐」來用餐。鮭魚之亂也驚動內政部出面提醒，改名原則一生最多3次機會，如果超過次數，可能一輩子揹著奇特姓名，沒有算準的話，「小心踏上不『鮭』路」。

▼呂秋遠發文。（圖／翻攝呂秋遠臉書）

呂秋遠發文。（圖／翻攝呂秋遠臉書）

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