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社會 社會焦點 保障人權

浪浪衝出安全島遭捲車底！女駕駛急哭：快幫我救！花8千讓狗狗住院

記者許宥孺／高雄報導

屏東縣一名謝姓女子12日晚間自駕小客車欲返家，沿高雄市橋頭區成功北路由北往南直行在內線快車道，突然有一隻黃狗從安全島急衝到大馬路上，但謝女閃避不及已經撞上，致小狗捲進車底無法動彈但還有氣息，謝女緊急通報員警協助，以千斤頂協助小狗脫困，並載送至動物醫院救治，所幸小狗僅輕微擦傷，讓她鬆了一大口氣。

▲▼小黃狗沖出安全島遭捲入車底。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲小黃狗衝出安全島遭捲入車底。（圖／記者許宥孺翻攝）

岡山警方在12日晚間7點多接獲民眾謝姓女子報案，指稱駕駛於快車道上，突然遇到一隻小狗從安全島上衝撞，導致自小客車左前保險桿毀損，狗狗也因此捲進車底動彈不得，她當下立即打雙黃燈下車查看，幸好狗狗還有氣息，她著急的想請求員警協助，但卻忘了自己沒帶手機出門，所以連忙攔下其他用路人，請求協助報警。

警方獲報趕抵現場時，發現報案的謝姓女子眼裡噙著淚水，不停地拜託員警協助救援，但謝女當下只要緊狗狗的生命安全，卻沒發現到自己的車子已受損。員警請謝女先將車子熄火，以免車底溫度過高、燙傷狗狗，並檢查狗狗是否遭車輪壓傷，再請值班同仁查詢，附近是否還有營業中的動物醫院。

▲▼小黃狗沖出安全島遭捲入車底。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼民眾熱心借出千斤頂協助狗狗脫困。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼小黃狗沖出安全島遭捲入車底。（圖／記者許宥孺翻攝）

經警方檢視後，狗狗緊卡在車底盤，並無立即生命危險，隨後向附近機車行商借千斤頂，不過一旁熱心的民眾聽到後，突然想到自己車內備胎旁就附有千斤頂，順利協助狗狗脫困。

謝女向員警說：「看到狗狗還能自己從車底爬出來，真的好感動！」由於謝女車子已受損，因此她拜託員警載送狗狗和她到動物醫院，至於自己的車，她之後會再自行處理。謝女說，因為自己也有養動物，看到這隻小黃狗車禍受傷，實在好心疼，由於院方在狗狗身上掃不到晶片，項圈上也沒有聯絡人的資料，因此謝女是自費8000元讓狗狗住院觀察，愛護動物的心，也讓在場員警為之動容。

▲▼小黃狗沖出安全島遭捲入車底。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼經醫師檢查傷勢，小黃狗僅輕微擦傷未骨折。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼小黃狗沖出安全島遭捲入車底。（圖／記者許宥孺翻攝）

隨後，員警載謝女返回車輛暫放地點，巡佐張永雄拿出一包束帶，耐心地將損壞的前保桿固定好，讓謝女能暫時安心的繼續前往目的地。謝女十分感謝警方的幫忙，隔日還親自帶著綠豆湯來向警方答謝，並透露經醫師檢查後，狗狗僅有些微擦傷，沒有骨折情形，是不幸中的大幸！

▲▼小黃狗沖出安全島遭捲入車底。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲員警用束帶將謝女車子的保險桿固定好。（圖／記者許宥孺翻攝）

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