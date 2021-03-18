3萬人瘋「鮭」成語！23張鮭魚哏圖被讚爆：鮭組害了了

▲改名叫鮭魚的男大生衝壽司郎吃到飽。（圖／記者黃士原攝）



記者崔子柔／綜合報導

連鎖迴轉壽司店壽司郎17、18日舉辦促銷活動，掀起全台改名之亂，網路上的討論話題也圍繞著「鮭魚」，超過27萬人按讚的臉書粉專「台灣迷因」昨（17）日以「台灣鮭納王」自詡，貼出23張鮭魚哏圖，引來超過3萬人按讚、8千次分享。

「台灣迷因」昨日發文表示，「我幫大家鮭類好所有的鮭魚梗了，請叫我台灣鮭納王謝謝」，附上23張系列圖，使用一些有「鮭」字讀音的詞語，再搭配一段搞笑旁白，引起熱烈討論。

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我幫大家鮭類好所有的鮭魚梗了 請叫我台灣鮭納王謝謝 輸給乳房大軍的ig: https://reurl.cc/g8nGLp 由台灣迷因 taiwan meme 發佈於 2021年3月17日 星期三

▲鮭魚哏圖一夜瘋傳。（圖／翻攝自臉書／台灣迷因）



其中包括「打開新聞發現，全台灣的人都在瘋鮭魚改名的梗，天下『鮭』心」、「被朋友嗆改名啊敢不敢，結果大家真的都跑去改，同『鮭』於盡」、「堅持改名成鮭魚跟家裡鬧翻，被媽媽趕出家門，無家可『鮭』」、「改名後去壽司店吃太撐，回家後整個大烙賽，『鮭』組害了了」等。

貼文瞬間引起熱烈討論，不少政治人物也在底下留言，屏東縣長潘孟安就回應「快揪鮭家灰啊（全家人）來屏東玩！」，時代力量立委王婉諭則說「鮭魚梗都給你們鮭碗捧去就好啦」，高雄市議員林智鴻也留言「鮭魚梗の鮭納大師」。