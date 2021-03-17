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快訊／攀岩男卡茂林山壁慘死！勇消找到遺體　竟是塑膠大廠少東

▲戴姓男子吊掛岩壁上4天，搜救人員抵達時已不幸身亡。（圖／翻攝自茂林區公所）

▲戴姓男子吊掛岩壁上4天，搜救人員抵達時已不幸身亡。（圖／翻攝自茂林區公所）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市茂林區多納山谷14日晚間傳出山域意外，一名38歲戴姓男子攀岩時卡在瀑布，高掛在岩壁上無法動彈，同行夥伴連夜下山至訊號良好處通報警消，經過29小時搜救，找到已經死亡的戴姓男子，而戴姓男子也是國內某塑膠大廠的少東，目前搜救人員申請直升機要將遺體送下山。

▲直升機載運搜救人員前往搜救。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲直升機載運搜救人員前往搜救。（圖／記者許宥孺翻攝）

回顧整起案件，消防隊在15日上午接獲戴男友人通報後，消防第六大隊第三中隊茂林分隊、特搜中隊、國搜隊、仁武區救難協會等單位整裝前往搜救，由於事故地點位於茂林區與桃源區交界，需越過7座瀑布溯溪才可抵達，搜救途中訊號不佳，因此無法時時回報最新進度，不過就在17日下午2點42分，搜救人員抵達烏日峽谷第九瀑布救員，發現戴姓男子身影，確定已不幸身亡。

戴姓男子的遺體稍早已送至醫院，目前家人已在消防局茂林分隊，正緊急前往中。據了解，戴姓男子為國內某塑膠大廠少東。

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