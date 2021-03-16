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高雄男嬰猝死揭3家人吸安　毒窟內8幼童天真玩耍！社會局曝現況

▲檢警發現有8名兒童長期處置毒窟內。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲檢警發現有8名兒童長期處置毒窟內。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄檢警偵辦一名死亡男嬰疑似在生前遭人餵毒案，11日上午前往男嬰前鎮住家執行搜索，當場扣得一批毒品，懷疑與男嬰同住的生母、姑丈及伯父均有吸毒，誇張的是，檢警還發現住處竟有8名兒童長期置身毒窟，經通報社會局轉介至醫療院所處理，發現8名兒童均有發展遲緩問題，目前已將孩子安置在庇護所，將提供後續照顧。

高雄市社會局表示，2020年11月接獲通報，一名2個月大男嬰到院前死亡，立即派兒少保護社工到男嬰前鎮住家訪查同為手足的哥哥和姐姐照顧情形，經訪視後，照顧狀況無虞，死因待檢警相驗。期間持續關心家戶，確認其他孩童受照顧狀況，直至今年3月，經檢方告知，男嬰血液驗出毒品反應，社會局配合檢警偵辦。同時另一家戶也是社會局列冊關懷個案，檢警單位啟動偵辦，立即通知社會局啟動緊急安置照顧8名孩童。目前孩童安置狀況穩定，待檢方偵查結束，後續將輔導孩童父母接受親職教育，並持續關懷家戶和孩童狀況。

▲高雄市社會局家防中心主任李慧玲。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市社會局家防中心主任李慧玲。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市社會局家防中心主任李慧玲表示，8名兒童在11日就安置到庇護處所，孩子的身體狀況都還算正常，有些出現遲緩、體重過輕的狀況，將持續關心孩子並提供後續照顧。

回顧整起案件，檢方在2020年11月11日接獲警方報驗通知，一名2月大的男嬰因病死亡，立即會同法醫趕赴相驗，隔日進行解剖釐清死因，確認男嬰因支氣管肺炎併水腫死亡，初步排除他殺嫌疑；不過，解剖過程中卻發現，男嬰的血液、尿液均含有安非他命反應，懷疑男嬰生前遭人餵毒，因此日前大動作搜索男嬰生前在前鎮的住家。

檢警進入屋內搜索，當場在該處扣得安非他命2包、吸食器2組及電子磅秤1台等物，懷疑男嬰的周姓母親、吳姓姑丈及呂姓伯父疑似吸毒，長期在住處內以燒烤方式施用毒品，已危害嬰兒健康及發育。另，檢警還發現，男嬰所居住的透天厝裡，竟還有8名2歲至8歲不等的幼童正在玩耍，其中2名為周母的子女，也是男嬰的兄姊，1名是男嬰的呂姓伯父所生，另5名兒童則是男嬰吳姓姑丈的子女

檢方認為，8名幼童長期同住在該住處，顯有無法獲得適當照顧之虞，於是通報高雄市政府社會局協助處理轉介至醫療院所進行驗傷、身心評估及緊急安置，經醫師評估後，8名幼童皆有發展遲緩、語言遲緩或體重過輕等問題，將持續釐清是否與接觸毒品或照護不良有關。

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