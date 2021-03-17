雲林嚼菸草女童找到了！社會處：長輩玩笑開過火「列管查訪」

▲今日上午網路名人「正義哥-徐亦」前往雲林縣政府社會處了解相關案情。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林傳出沿海鄉鎮一名媽媽上網求助網友，指出「想問問大家有沒有辦法教我女兒戒煙？」貼文瞬間湧入數百留言，網友截圖通報雲林縣府社會處求助。縣府社會處昨（16日）動員社工急尋，晚間尋得女童住處，經訪談得知是家中長輩對女童開玩笑開過頭，社工對其溝通親職教育及相關法規後，已確認女童健康狀況無虞。

一名媽媽16日午夜在《新手爸媽家有寶貝兒》社團驚爆，「公公立志教孫子抽煙喝酒吃檳幹架」、「公公一直要教她抽煙」、「想問問大家有沒有辦法教我女兒戒煙？」文章留言瞬間湧入數百留言，PO文媽媽疑因壓力太大沒多久後刪文。雲林縣政府社會處16日上午接獲通報，隨即派出社工急尋女童，晚間確認住處並進行查訪。

▲一名疑居住雲林的媽媽在臉書社團求助「想問問大家有沒有辦法教我女兒戒煙？」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今日上午網路名人「正義哥-徐亦」前往雲林縣政府社會處了解相關案情，社會處長林文志指出，初步訪查結果為「長輩開玩笑」成分居多，未有故意以菸品毒害女童意圖，女童母親愛女心切，認為女童長輩玩笑開得過份了，想求助大家提供勸導長輩意見。

林文志說明，社工都受過專業職訓，昨（16日）晚間社工於女童住所停留多時，確認女童健康及與家人互動正常後，對女童親屬進行親職教育，並提醒兒少法規定，兒童及少年不得為吸菸、飲酒、嚼檳榔等行為，如提供有害身心健康之物質給予兒童也涉法可罰最高30萬罰緩。

林文志表示，除昨日夜間查訪外，將會持續對女童不定期查訪及關注，如查有違法行為將依法送辦。也提醒民眾，避免家中小孩接觸菸、酒、檳榔及二手菸，別讓孩童成為菸酒檳榔危害的對象。

▲PO文媽媽疑因壓力太大迅速刪文並關閉個人臉書，但網友即時截下該名媽媽的臉書資料，向雲林社會處求助，請求派員查證以確保女童健康。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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